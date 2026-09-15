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הפסק המלא

"חשש לעבירה דאורייתא": פסק ההלכה של הראשון לציון על מנהג הכפרות

לקראת יום הכיפורים, הראש"ל הגר"י יוסף מזהיר במכתב הלכתי ממוקדי הכפרות ההמוניים וקורא להעדיף קיום המנהג במעות: "מי שמקיים מצווה זו תוך צער בעלי חיים - אינו מקיים את המנהג" • כמה מומלץ לתת לכל נפש, וכיצד נהג מרן הגר"ע יוסף זצ"ל? (חרדים)

1תגובות
הראש"ל הגר"י יוסף (צילום: יעקב כהן)

ערב יום הכיפורים: הראשון לציון הגאון רבי מפרסם הנחיות הלכתיות בעניין מנהג הכפרות, ומבהיר כי במקום שבו קיום הכפרות בעופות כרוך בחשש לצער בעלי חיים – אין זו הדרך לקיים את המנהג, ויש לקיימו באמצעות מעות הניתנות לצדקה.

במכתבו עומד הראש"ל על קדמותו וחשיבותו של מנהג הכפרות, שנהגו בו קהילות ישראל במשך דורות, אך לצד זאת מדגיש כי קיום מנהג אינו יכול להיעשות תוך עבירה על איסורים הלכתיים.

במיוחד מתריע מפני המציאות העלולה להיווצר במוקדי הכפרות ההמוניים: עופות המוחזקים במשך זמן בתנאים שאינם ראויים, ללא צל מספק, מזון ושתייה, וכן שחיטה במקומות שבהם לא ניתן להבטיח פיקוח הלכתי ווטרינרי כנדרש.

“מי שמקיים מצוה זו בעבירה של צער בעלי חיים, אנו חוששים שאין הוא מקיים כלל את המנהג, אלא עובר על צער בעלי חיים דאורייתא”, מחדד הגר"י יוסף במכתבו.

הפסק המלא

הגר"י פוסק כי כאשר לא ניתן להבטיח שהכפרות בעופות ייעשו ללא צער בעלי חיים ובתנאים הראויים על פי ההלכה, יש לקיים את מנהג הכפרות באמצעות כסף.

במכתבו ציין הראש"ל כי כך נהג גם אביו, מרן רבינו עובדיה יוסף זצ”ל, שבשנותיו האחרונות היה עורך את הכפרות במעות ואומר: “זה הכסף ילך לצדקה”.

באשר לסכום הכפרות, מבהיר הראשון לציון כי כל אדם ייתן כפי יכולתו, ומציין כי נכון להדר בסכום השווה לדמי עוף, 35 שקלים.

את מכתבו חתם הראשון לציון בתפילה: “שנזכה יחד עם כל בית ישראל להיכתב ולהיחתם בספרם של צדיקים גמורים לחיים טובים ולשלום".
הרב יצחק יוסףהראשון לציוןכפרותמנהג הכפרות

1 תגובות

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1
כפרות ...... ולאן ילכו כספי פדיון הכפרות ? לכיס של מי
מוטי

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