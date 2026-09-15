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הפסיד את הטיסה

בחזור מאומן: הפייטן אלחנן משמרתי עוכב בשדה התעופה בבודפשט

הפייטן אלחנן משמרתי נעצר לחקירה בשדה התעופה בבודפשט שבהונגריה, לאחר שחזר מאומן, שם שהה בראש השנה | הסיבה: שטר מזויף שקיבל כעודף | הוא שוחרר כעבור מספר שעות אך פספס את הטיסה (חדשות)

5תגובות
אלחנן משמרתי (צילום: נהוראי אבוטבול)

הפייטן אלחנן משמרתי נעצר הלילה (שלישי) לחקירה בשדה התעופה בבודפשט שבהונגריה, לאחר שחזר מאומן, שם שהה בראש השנה בציונו של רבי נחמן מברסלב.

על פי המידע שהגיע ל'כיכר השבת' משמרתי נלקח לחקירה בשדה התעופה המקומי יחד עם שני ילדיו, שהיו עמו בדרכם מאוקראינה חזרה לישראל.

במהלך המעצר התקשרו הילדים לאמם כשהם נסערים וסיפרו כי אביהם נלקח למעצר על ידי שוטרים.

הסיבה למעצר היא שטר מזויף שנתפס בתיק של משמרתי, אותו קיבל כעודף כשקנה באחד הדוכנים באומן אך הוא לא ידע שמדובר בשטר מזויף.

אלחנן משמרתי לאחר שחרורו
אלחנן משמרתי לאחר שחרורו (צילום: הפרגוד)

לאחר מספר שעות של עיכוב, שוחרר משמרתי לדרכו.

בשל המעצר והחקירה, הטיסה שבה היה אמור לשוב לישראל המריאה בלעדיו והוא ישוב לישראל בטיסה הבאה.
אומןהונגריהאלחנן משמרתי

5 תגובות

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4
ממש ידיעה חשובה!
ירחמיאל
ידיעה מאוד חשובה שהאשה בבית לבד בראש השנה והאנשים טסים לטיול שנתי
יעקב
3
אנטישמיות שטר אחד זה לא סיבה לחקירה
אריק
2
החזן משמרתי היקר שלנו , תעשה כפיים לשם כמו שרבינו איל עמרמי שליטא אומר תעשה כפיים תשיר עכשיו , דווקא עכשיו בניסיון , זה רק ניסיון מהשם .
שי

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