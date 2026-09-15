בחזור מאומן: הפייטן אלחנן משמרתי עוכב בשדה התעופה בבודפשט

הפייטן אלחנן משמרתי נעצר הלילה (שלישי) לחקירה בשדה התעופה בבודפשט שבהונגריה, לאחר שחזר מאומן, שם שהה בראש השנה בציונו של רבי נחמן מברסלב.

על פי המידע שהגיע ל'כיכר השבת' משמרתי נלקח לחקירה בשדה התעופה המקומי יחד עם שני ילדיו, שהיו עמו בדרכם מאוקראינה חזרה לישראל.

במהלך המעצר התקשרו הילדים לאמם כשהם נסערים וסיפרו כי אביהם נלקח למעצר על ידי שוטרים.

הסיבה למעצר היא שטר מזויף שנתפס בתיק של משמרתי, אותו קיבל כעודף כשקנה באחד הדוכנים באומן אך הוא לא ידע שמדובר בשטר מזויף.