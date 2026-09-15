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במעמד הסליחות

בנוכחות השר בן גביר: הגאון רבי ראובן אלבז זעק על רדיפת לומדי התורה

אלפים השתתפו הלילה במעמד הסליחות בישיבת "אור החיים" בהם גם השר איתמר בן גביר | ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז זעק על רדיפת לומדי התורה (חרדים)

הגאון רבי ראובן אלבז בקבלת עול מלכות שמים במעמד הסליחות, הלילה
הגאון רבי ראובן אלבז בקבלת עול מלכות שמים במעמד הסליחות, הלילה

אלפים השתתפו הלילה (שלישי) במעמד הסליחות בהיכל ישיבת "אור החיים" בראשות ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז, חבר מועצת חכמי התורה.

בין המשתתפים הרבים ניתן היה לראות גם את יו"ר עוצמה יהודית השר לביטחון לאומי , שקודם למעמד הסליחות נכנס ללשכתו של ראש הישיבה והתברך לקראת השנה החדשה.

במהלך דברי החיזוק שנשא ראש הישיבה באמצע הסליחות הוא הזכיר את "ידידי" השר בן גביר, וזעק בכאב רב על רדיפת לומדי התורה בארץ ישראל עם מעצרם של תלמידי ישיבות ואברכי הכוללים בעוון לימוד תורה בהיעדר חוק גיוס.

השר איתמר בן גביר עם הגאון רבי ראובן אלבז
השר איתמר בן גביר עם הגאון רבי ראובן אלבז
השר איתמר בן גביר עם הגאון רבי ראובן אלבז
איתמר בן גבירסליחותהרב ראובן אלבזישיבת אור החייםמעצר תלמידי ישיבה

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