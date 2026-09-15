אלפים השתתפו הלילה (שלישי) במעמד הסליחות בהיכל ישיבת "אור החיים" בראשות ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז, חבר מועצת חכמי התורה.

בין המשתתפים הרבים ניתן היה לראות גם את יו"ר עוצמה יהודית השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שקודם למעמד הסליחות נכנס ללשכתו של ראש הישיבה והתברך לקראת השנה החדשה.

במהלך דברי החיזוק שנשא ראש הישיבה באמצע הסליחות הוא הזכיר את "ידידי" השר בן גביר, וזעק בכאב רב על רדיפת לומדי התורה בארץ ישראל עם מעצרם של תלמידי ישיבות ואברכי הכוללים בעוון לימוד תורה בהיעדר חוק גיוס.