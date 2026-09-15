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לקראת הבחירות

המודחים לצד החדשים: נציגי 'דגל התורה' התכנסו לראשונה ביחד | כך זה נראה

אחרי הסערה שאפפה את המפלגה הליטאית בהחלפת הח"כים הוותיקים משה גפני ואורי מקלב בנציגים חדשים, אמש הם התכנסו יחד, לראשונה, לקראת הבחירות | תיעוד (חרדים)

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הכינוס בבית 'דגל התורה' (צילום: דוברות דגל התורה)

ימים ספורים לאחר הסערה במפלגה הליטאית 'דגל התורה', עם הדחתם של הח"כים הוותיקים ו, בדרך משפילה שעוררה ביקורת רבה - נראה כי המפלגה מתאוששת ויוצאת לדרך חדשה.

אמש (שני) נערכה בבית '' בבני ברק ישיבת "התנעה והיערכות לקראת הבחירות", בה השתתפו זה לצד זה הח"כים המודחים והמועמדים החדשים ברשימה.

המועמדים החדשים ברשימה - ברוכי, זלץ, אוחנה, רוזנטל וויספיש (צילום: דוברות דגל התורה)

בהודעת המפלגה, שהפיץ הדובר יעקב מורגנבסר, ששימש בשנים האחרונות כדוברו של ח"כ משה גפני, הוזכרו משתתפי הישיבה - מועמדי הרשימה החדשים ולאחר מכן הנציגים הוותיקים.

לפי ההודעה, בישיבה השתתפו מועמדי הרשימה - יו"ר 'דגל התורה' החדש שאמור לשמש גם כיו"ר 'יהדות התורה' ח"כ יעקב אשר, ח"כ יצחק פינדרוס, משה רוזנטל, יהודה ויספיש, דוד זלץ, דוד אוחנה ואליהו ברוכי.

רייך, פינדרוס, אשר, גפני, מקלב ושפירא (צילום: דוברות דגל התורה)

עוד נמסר כי בישיבה השתתפו גם יו"ר תנועת דגל התורה ח"כ משה גפני, חבר ההנהלה ח"כ אורי מקלב, יצחק רייך, מנהל המחלקה המוניציפאלית מנחם שפירא ומנהל המפלגה משה שיפמן.

בישיבה דנו המשתתפים בהיערכות לקראת הבחירות לכנסת ה-26 ובדרכים להנעת מצביעים ביום הבחירות שיצביעו לרשימה המשותפת 'יהדות התורה' עם 'אגודת ישראל' והמפלגה החדשה של ח"כ מאיר פרוש.

גורם שנכח בישיבה מסר ל'כיכר השבת' כי הישיבה נמשכה למעלה משעה ונערכה בשיתוף פעולה מלא של גפני ומקלב יחד עם הנציגים החדשים.
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