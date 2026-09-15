הכינוס בבית 'דגל התורה' ( צילום: דוברות דגל התורה )

ימים ספורים לאחר הסערה במפלגה הליטאית 'דגל התורה', עם הדחתם של הח"כים הוותיקים משה גפני ואורי מקלב, בדרך משפילה שעוררה ביקורת רבה - נראה כי המפלגה מתאוששת ויוצאת לדרך חדשה.

אמש (שני) נערכה בבית 'דגל התורה' בבני ברק ישיבת "התנעה והיערכות לקראת הבחירות", בה השתתפו זה לצד זה הח"כים המודחים והמועמדים החדשים ברשימה.

המועמדים החדשים ברשימה - ברוכי, זלץ, אוחנה, רוזנטל וויספיש ( צילום: דוברות דגל התורה )

רייך, פינדרוס, אשר, גפני, מקלב ושפירא ( צילום: דוברות דגל התורה )

עוד נמסר כי בישיבה השתתפו גם יו"ר תנועת דגל התורה ח"כ משה גפני, חבר ההנהלה ח"כ אורי מקלב, יצחק רייך, מנהל המחלקה המוניציפאלית מנחם שפירא ומנהל המפלגה משה שיפמן.

בישיבה דנו המשתתפים בהיערכות לקראת הבחירות לכנסת ה-26 ובדרכים להנעת מצביעים ביום הבחירות שיצביעו לרשימה המשותפת 'יהדות התורה' עם 'אגודת ישראל' והמפלגה החדשה של ח"כ מאיר פרוש.

גורם שנכח בישיבה מסר ל'כיכר השבת' כי הישיבה נמשכה למעלה משעה ונערכה בשיתוף פעולה מלא של גפני ומקלב יחד עם הנציגים החדשים.