המנהיג הגר"ד לנדו משוחח עם חנה גפני 10 10 0:00 / 1:58 המנהיג הגר"ד לנדו משוחח עם חנה גפני

המנהיג הליטאי ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו השתתף אמש (שלישי) בשמחת האירוסין לנכדתו של יו"ר תנועת 'דגל התורה' הארצית ח"כ משה גפני, שהתקיימה בבני ברק, ולאחר שבירך אותו בחמימות, התפנה לשוחח ולחזק גם את רעייתו, הרבנית חנה גפני.

הגר"ד לנדו הטריח את עצמו להגיע לשמחה, מיד עם שובו ממסע חיזוק בדרום, כדי להבהיר מסר על האמון שלו בח"כ משה גפני. גפני, שכיהן כח"כ במשך 38 שנה ועמד בראשות המפלגה שנים רבות ולקראת הבחירות הקרובות לא שובץ ברשימת 'יהדות התורה' לכנסת הבאה, אך ישמש בתפקיד כיו"ר תנועת 'דגל התורה' הארצית. בבואו לאולם, התיישב ראש הישיבה לצדו של ח"כ משה גפני ובמשך דקות ארוכות שוחח עמו על העבר, עת גפני התגורר באופקים, והקים שם ובמושבים הסמוכים כוללים לאברכים - בטרם נקרא על-ידי מרן הגראמ"מ שך זצ"ל לכהן כחבר-כנסת מטעם 'דגל התורה'. "אני עברתי אחרי החתונה לגור באופקים", סיפר גפני לראש הישיבה, "והיינו שם כמה אברכים, ואחרי זה הקמתי שם כולל, היום זה כולל גדול מאוד, זה נהיה מקום תורה. אופקים מאוד הצליחה, באו לשם הרבה אברכים ובני תורה". מבית האדמו"ר לכנסת; הכירו את המועמד הצעיר לח"כ שכבש את מוקדי הכוח שאול כהנא | 10:57 הגר"ד לנדו שאל האם אופקים זה מושב פרטי וגפני הסביר שאופקים זה לא מושב אלא עיר. "ליד אופקים יש כמה מושבים שגם שם עשינו כוללים", סיפר גפני. והגר"ד סיפר כי המקום עושה רושם טוב.

הגר"ד לנדו משוחח עם ח"כ משה גפני באירוסין - צילום: קובי ברסלר 10 10 0:00 / 2:34 הגר"ד לנדו משוחח עם ח"כ משה גפני באירוסין ( צילום: קובי ברסלר )

לאחר מכן, איחל הגר"ד לנדו לגפני: "מאחל לכם כל טוב, נחת וכל טוב מכל הבחינות, כתיבה וחתימה טובה", וגפני הודה לראש הישיבה שטרח לבוא.

בטרם עזב את האולם, ראש הישיבה ניגש לברך ולחזק גם את רעייתו הרבנית חנה גפני, ושוחח עמה במשך מספר דקות, כשהיא מבקשת שיחזק את בעלה שהקריב את עצמו למען דגל התורה ועולם התורה.

הגר"ד לנדו פתח בברכת כתיבה וחתימה טובה והרבנית חנה גפני השיבה: "אני רוצה לברך את ראש הישיבה באורך ימים ושנים, בבריאות טובה, בכל הברכות".

לאחר מכן היא אומרת לראש הישיבה: "אני הייתי נוהגת להיכנס עם ר' מוישה לכל גדולי ישראל, והייתי מברכת, אצל הרב שטיינמן, הרב אלישיב, וכל ברכה שהייתי מברכת היו אומרים 'אמן כן יהי רצון'".

הגר"ד לנדו: "תודה רבה על הברכה, ברכות לכם לכל אורך ימים טובים. נחת. הצלחה בילדים ושלוות חיים".

חנה גפני: "אמן. ואני רק מבקשת שבעלי היקר, ר' מוישה, שהוא יסד את דגל התורה בסייעתא דשמיא, והוא יסד את דגל התורה".

הגר"ד לנדו: "אף אחד לא מתעלם מזה, כולנו מדברים על זה".

הגר"ד לנדו בשמחת האירוסין לצדו של ח"כ משה גפני

חנה גפני: "ואני מבקשת מראש הישיבה לתת לו הרבה כוח, כי מגיע לו הרבה כוח".

הגר"ד לנדו: "אחלתי לו את מיטב הברכות, ואני מאחל לו וגם לרבנית".

חנה גפני: "וכל המשפחה, כי כל המשפחה הייתה בהקרבה של אבא יקר למען התורה בארץ ובחוץ לארץ. כל ישיבת מיר יודעת, שמודה לו ושולחת לו ברכות. גם חוצה גבולות. ומגיע לו כל הכבוד שבעולם. הוא שליח נאמן של הקדוש ברוך הוא. שלוחא דרבנן באמת".

הגר"ד לנדו: "כל הדברים ברורים ונכונים וידועים, ואף אחד לא מתעלם מהם. ואני הדגשתי את זה בצורה מיוחדת כל פעם, כל הדברים. והשם יעזור לכם, יהיו לכם חיים ארוכים ושלווים, נחת מהילדים וכל טוב סלה, כתיבה וחתימה טובה".