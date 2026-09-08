בן צור ורעייתו בכותל אמש 10 10 0:00 / 1:14 בן צור ורעייתו בכותל אמש

הזמר בן צור ורעייתו שיראל, המקורבים לדת ולמסורת היהודית, הגיעו אמש (שני) לסיור סליחות מיוחד ברחבת הכותל המערבי.

הזוג התלווה לסיור בהדרכת הרב שמואל רבינוביץ, רב הכותל והמקומות הקדושים, בליווי ישראל רוזנבוים דובר הקרן למורשת הכותל ואלחנן אלבז החזן הספרדי של הכותל. בן צור, שבחודשים האחרונים מחזק את קשריו עם עולם התורה והיהדות, הביע התרגשות רבה מהביקור. "איזו קדושה, אנחנו העם היפה בעולם", אמר הזמר במהלך הסיור ברחבה.

בן צור בסיור

הסיור התקיים בעיצומם של ימי הסליחות, כאשר אלפי מתפללים מגיעים מדי לילה לרחבת הכותל לאמירת סליחות. כזכור, בתחילת השבוע התקיים ברחבת הכותל מעמד סליחות מרכזי בהשתתפות למעלה מ-50 אלף איש, במעמד שכלל תפילות נרגשות לשלומם של חיילי צה"ל ולאחדות העם.

הזמרים שהכניסו ספר תורה קיבלו ברכה מיוחדת ממזכה הרבים הרב יגאל כהן | צפו איציק אוחנה | 14:16

בן צור, שבשנה האחרונה חיזק את קשריו עם רבנים ומזכי רבים, סיפר בעבר על הקשר שלו לדת וליהדות. "אני מאוד מחובר לרב יגאל כהן, נפגש איתו, מתייעץ איתו בשאלות לגבי התורה", מסר הזמר בראיון. הוא גם ציין כי שומר נגיעה מאז שהתארס לשיראל, וכי כשהוא מצטלם עם מעריצות הוא שומר מרחק.

הזמר אף סיפר כי שמע מרבנים שבחורות התחילו להתלבש צנוע יותר בזכות השיר שלו "נשמות צמאות". "נפגשתי עם הרב זמיר כהן והוא אמר לי שמה שהם מנסים לעשות שנים בהרצאות ארוכות, אני הצלחתי בשיר של כמה דקות", מסר.

מתחילת חודש אלול ועד כה השתתפו למעלה מחצי מיליון מתפללים במעמדי הסליחות שהתקיימו ברחבת הכותל המערבי. בקרן למורשת הכותל המערבי מציינים כי השנה ניכרת עלייה משמעותית במספר המשתתפים במעמדי הסליחות.