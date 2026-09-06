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הח"כ החילוני מהאופוזיציה עקץ: "נפרדתי מגפני הרבה יותר יפה" | צפו

חבר הכנסת נאור שירי התייחס בראיון בחדשות 13 לפרישתו של ח"כ משה גפני, והודה כי למרות מחלוקות אידיאולוגיות עמוקות, הוא רוחש הערכה רבה לכישוריו הפרלמנטריים. שירי סיפר כי למד מגפני רבות על אופן עבודת הכנסת, העברת החלטות וזיהוי תרגילים פוליטיים, תוך שהוא משבח את חרוצותם של חברי הכנסת החרדים אך מותח ביקורת על העדר יחס ראוי לגפני בתום 38 שנות כהונה בכנסת (פוליטי, אנשים)

(צילום: באדיבות חדשות 13)

בריאיון שקיים היום (ראשון) עם חדשות 14, התייחס חבר הכנסת נאור שירי מיש עתיד בגילוי לב ליחסים מאחורי הקלעים בינו ובין יו"ר דגל התורה, שהודח הלילה מרשימת המפלגה לכנסת, חבר הכנסת משה גפני. שירי מתח במקביל ביקורת על הדרך שבה בחרה סיעתו לסיים את כהונתו הארוכה של גפני.

"לצד אי-הסכמות המאוד מאוד מהותיות שיש לי עם גפני וחברי סיעתו, נכון ללמוד מהם את האופרציה", אמר שירי. הוא הוסיף תשבחות לעבודתם המקצועית של נציגי הציבור החרדי בכנסת: "אני חושב שחברי הכנסת החרדים, לא רק ביהדות התורה ולא רק בדגל, הם חברי כנסת חרוצים, חכמים ופרלמנטרים מהרמה הראשונה".

שירי המשיך ותאר כיצד העבודה המשותפת לצד גפני העניקה לו כלים מעשיים לפעילותו הפוליטית בעתיד. "הייתה לי את הזכות, ואני חושב שהרווחתי הרבה דברים לעתיד – להבין איך אופרציה בכנסת עובדת, איך עובדת הכנסת, איך מעבירים החלטות ממשלה, איך מייצרים גם את התחמונים ואיך עולים על התחמונים", כדבריו. הוא סיכם את פרק הלימוד בצורה ישרה: "הוא לימד אותי הרבה, גם דברים רעים אבל גם דברים טובים".

לצד ההערכה המקצועית שרכש ליו"ר ועדת הכספים היוצא בתום 38 שנות פעילות בכנסת, מתח שירי ביקורת על היעדר מחווה בסיסית מצד המערכת כלפי חבר הכנסת הוותיק. שירי ציין כי "אחרי 38 שנים, היה נכון לפחות להרים לו טלפון לפני".

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