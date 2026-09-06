חבי הכנסת של דגל התורה בהתייעצות אצל ראש הישיבה הגרמ"ה הירש | ארכיון

אפשר לאהוב ואפשר לא לאהוב את שני חברי הכנסת הוותיקים - משה גפני ואורי מקלב, אך על דבר אחד אין חולק - מדובר באנשי עשייה, שהקדישו עשרות שנים מחייהם לעשייה ציבורית תוך אמונה יוקדת בגדולי ישראל, "לזרוק אותם, כאילו הם עובדי וולט חד-פעמיים באישון ליל - בעת שהציבור מתכנס בבתי הכנסיות לבקש סליחה - זהו תקדים מסוכן חסר תקדים", אומר בכיר ב'דגל התורה'. אך האם הסיפור גמור? על פניו נראה שכן, למרות שיש התנגדות חריפה של חברי המועצת והמנהיג הגאון רבי משה הלל הירש.

מי שעוקב תדיר אחר הסיקורים ב'כיכר השבת', שלי ושל עמיתיי זוכר ביקורות רבות כנגד חברי הכנסת גפני ומקלב, כאשר הם התרשלו בתפקידם, אך כולא עלמא מודי, שמרבית עשייתם הייתה לשם שמיים ולטובת הציבור. המנהיג הליטאי הגר"ד לנדו, הודיע אמש באמצעות דובר בית הרב בקבות הוואטסאפ, כי נשלח מכתב לשני הנציגים גפני ומקלב, בו הודו להם על העשייה, אך הבהיר להם כי תפקידם הסתיים באבחה אחת, בשל הצורך לרענן שורות. למרות שבהודעה נכתב כי נמסרה הודעה לחברי הכנסת, בסביבת חברי הכנסת המודחים טוענים, כי התקבל מכתב רק בתיבת הדואר של חבר הכנסת גפני שהובא לשם על ידי שליח מוכר מישיבת סלבודקא, שאף לא טרח להגיש לו את זה ביד, מקלב, לטענת סביבתו עוד לא קיבל את המכתב, "הוא צריך לבדוק בתיבת הדואר שלו אולי הניחו את זה שם", טוענים אנשיו בחמיצות. תפילות: היהודי שנידון לעונש מוות בתלייה עשוי להשתחרר בקרוב לארץ נחמן שטרנהרץ | 11:50 צו הריסה לבנייה בלתי חוקית במתחם קבר הרב גואטה דוד הכהן | 12:43 אמנם דעתו של הרב לנדו, נחשבת ביותר, אך ל'כיכר השבת' נודע כי ישנם חברי 'מועצת גדולי התורה', מהוותיקים שבהם, שמתנגדים בחריפות להדחה, במיוחד כאשר לא התייעצו עם חברי מועצת גדולי התורה. חברי המועצת הוותיקים נותרו אמש ללא מילים, כאשר הובאו בפניהם הידיעות על איך בוצעה ההדחה המבישה, וחלקם שאף חתמו בשבוע שעבר על מכתב המתנגד להדחה, שוקלים לכנס את המועצת ביממה הקרובה, ולהוציא התנגדות ברורה לניסיון ההשתלטות על המפלגה. חתנו של מרן הרב שך זיע"א, חבר המועצת הישיש והוותיק הגרמ"צ ברגמן, אף כתב מכתב להגרמ"ה הירש, בו הוא הסביר לו מדוע הוא מתנגד נחרצות להדחה ועל ניסיון ההשתלטות על נכסי המפלגה שהקים חמיו. ל'כיכר השבת' נודע, כי ישנם לפחות עוד שישה חברי מועצת שהביעו התנגדות נחרצת להדחה ואמרו: "למה להדיח דווקא אתם? זה מריח ריח פוליטי חריף, ניחא אם היו מדיחים את כולם, היינו מאמינים שמדובר ברענון שורות, אך הדחה רק של שניים - בדיוק אלו שהיו נאמנים לדרכה של המפלגה מריח ריח עז של סרחון". בינתיים, הגרמ"ה הירש עוד לא הסכים לפחות באופן פומבי למהלך ההדחה ולא חתם על המכתב, על אף שהופעלו עליו לחצים אדירים מצד ביתו של הרב לנדו, בשיחות סגורות, הוא הביע התנגדות חריפה למהלך, אך בסופו של יום, יהיה זה קשה מאוד לראות את הרב הירש מתנגד פומבית להוראה של הרב לנדו, על אף שכאמור המכתב המודבר לא פורסם עד לרגע זה כלל.

סגן השר אורי מקלב ( אבשלום שושני, פלאש 90 )

בכיר ב'דגל התורה' מספר ל'כיכר השבת': "חברי המועצת זועמים, הפכו אותם לבלתי-רלוונטים בעליל, להדיח שני חברי כנסת שמכהנים כל כך הרבה שנים ולהשאיר רק את מי שנאמן למערכת העסקונה סביב בית הרב לנדו, הוא מעשה שלא יעשה, זה לא רק שפיכות דמים, זו השתלטות על המפלגה ועשיית צחוק מהרבנים".

לדברי אותו בכיר, למרות שהסיפור על פניו נראה גמור, בשל פרסום דעתו של הרב לנדו, "ייתכן שכמו שעשו פה תקדימים עם הדחה מכוערת, יהיה גם תקדים של התנגדות של חברי המועצת למהלך שטוענים שמהלך כזה גדול צריך לעבור את אישור החברים, אחרת אפשר לסגור לא רק את המפלגה אלא גם את המועצת".

"הרב הירש", טוען אותו גורם, "מבין שמהלך כזה - הוא אבן דרך בהתנהלות המפלגה וגרורתיה בשנים הקרובות ולכן אסור לתת לכך יד. הרי לא מדובר פה במהלך תמים של רענון השורות, כפי שניסו לצייר בסביבת הרב לנדו - תוך שהם יודעים שהם זורים חול בעייני הציבור, מדובר פה במהלך השתלטות מכוער, שבמידה ולא ימנעו אותו עכשיו, זו תהיה בכיה לדורות".

גפני עם הגרב"ד פוברסקי ( צילום: שלומי כהן, פלאש 90 )

עוד הוא מוסיף: "הרי הם התנהגו פה בצורה בריונית, הם תדרכו במוצאי השבת את התקשורת החילונית שההחלטה התקבלה, כדי לגרור את בית הרב הירש לחתום על מכתב ההדחה, כי אם לא זו פגיעה בהרב לנדו, כעת השאלה המרכזית היא האם הרב הירש ייכנע לבריונות וילך עם המנצחים, או שהוא ישים להם גבול ברור, שיש קו אדום אותו לא חוצים".

לסיום הוא אומר: "הזעם הציבורי ורוח הגבית שיתנו לרב הירש באם יקבל החלטה להתנגד להדחה בהחלט יכולים להשפיע על ההחלטה הסופית שלו להתנגד להדחה, גם במחיר של מחלוקת פומבית עם הרב לנדו".

בינתיים, הרוחות ברחוב הליטאי סוערות, גם בסקר שנערך ב'כיכר השבת', יש נתונים ברורים כי הציבור נגד המהלך של ההשתלטות וההדחה המבישה.

עסקנים ותיקים במפלגה מתחו ביקורת פומבית ואף ברשת הופצו 'ממים' מביכים של העסקנים בבית הרב לנדו וכן דיברו על הרצון לשלוט בכספים ובכוח בלתי נדלה בלי שיהיו את גפני ומקלב שיפריעו להם, "מתגעגעים ליענקי קנייבסקי, שלפחות ידע להתנהל בקלאס או אפילו רק כבן תורה אמיתי ולא כבריון שכונתי", היו התגובות הנבחרות.