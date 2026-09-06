גורמים בכירים המקורבים לח"כ משה גפני, יו"ר 'דגל התורה' היוצא, הגיבו הלילה (בין שבת לראשון) בהלם להחלטה הרשמית להדיחו מרשימת 'יהדות התורה' לכנסת הבאה.

בשיחה עם 'כיכר השבת', טענו המקורבים כי הניסיון להוציא את המהלך לפועל "במחשכים" תוך הכחשות חוזרות ונשנות מצד אנשי ביתו של המנהיג הגאון רבי דב לנדו.

"זה התחיל בשמועות ובבתי הרבנים הכחישו בשיחות איתנו, טענו שהכל שטויות ואין שינויים", התבטאו המקורבים לגפני. "גם עיתונאים ששאלו את מקרובי החצר קיבלו תשובה שאין כל דיון על ההדחה וכי מדובר בפייק ניוז. אנחנו גילינו על המהלך הזה בשבוע שעבר".

לדבריהם, "היה כאן ניסיון לצאת למהלך הזה במחשכים, להרדים אותנו, אבל גילינו את זה במקרה וניסינו למנוע את ההדחה. בסוף השבוע היה נראה שהצלחנו אבל במוצ"ש הבנו שהפור נפל".

גורם בכיר נוסף המקורב לגפני הביע תסכול עמוק מהמהלך והבהיר כי אין מדובר בהחלפה בשל כישלון בחקיקת חוק הגיוס. "לא מדובר בהחלטה להחליף בשל כישלון חקיקת חוק הגיוס, מרן הרב לנדו נותן גיבוי מוחלט לגפני בנושא הגיוס", הדגיש. "גם לא מדובר בהחלפה בגלל ה'גיל' של גפני, מדובר במאבקי שליטה שגפני משלם את המחיר".

ההחלטה הרשמית פורסמה אמש בקבוצת העדכונים של בית הרב לנדו, בה נכתב כי המנהיג פנה במכתבים אישיים לחברי הכנסת הרב משה גפני והרב אורי מקלב והודה להם על פעילותם בשנים האחרונות "בציות מוחלט לגדולי ישראל". במכתב צוין כי "עקב הצורך לעשות ריענון בקרב חברי הכנסת, השניים הראשונים יעזבו את הכנסת בכדי להכניס נציגים חדשים".