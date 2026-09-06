גורמים בכירים המקורבים לח"כ משה גפני, יו"ר 'דגל התורה' היוצא, הגיבו הלילה (בין שבת לראשון) בהלם להחלטה הרשמית להדיחו מרשימת 'יהדות התורה' לכנסת הבאה.
בשיחה עם 'כיכר השבת', טענו המקורבים כי הניסיון להוציא את המהלך לפועל "במחשכים" תוך הכחשות חוזרות ונשנות מצד אנשי ביתו של המנהיג הגאון רבי דב לנדו.
"זה התחיל בשמועות ובבתי הרבנים הכחישו בשיחות איתנו, טענו שהכל שטויות ואין שינויים", התבטאו המקורבים לגפני. "גם עיתונאים ששאלו את מקרובי החצר קיבלו תשובה שאין כל דיון על ההדחה וכי מדובר בפייק ניוז. אנחנו גילינו על המהלך הזה בשבוע שעבר".
לדבריהם, "היה כאן ניסיון לצאת למהלך הזה במחשכים, להרדים אותנו, אבל גילינו את זה במקרה וניסינו למנוע את ההדחה. בסוף השבוע היה נראה שהצלחנו אבל במוצ"ש הבנו שהפור נפל".
גורם בכיר נוסף המקורב לגפני הביע תסכול עמוק מהמהלך והבהיר כי אין מדובר בהחלפה בשל כישלון בחקיקת חוק הגיוס. "לא מדובר בהחלטה להחליף בשל כישלון חקיקת חוק הגיוס, מרן הרב לנדו נותן גיבוי מוחלט לגפני בנושא הגיוס", הדגיש. "גם לא מדובר בהחלפה בגלל ה'גיל' של גפני, מדובר במאבקי שליטה שגפני משלם את המחיר".
ההחלטה הרשמית פורסמה אמש בקבוצת העדכונים של בית הרב לנדו, בה נכתב כי המנהיג פנה במכתבים אישיים לחברי הכנסת הרב משה גפני והרב אורי מקלב והודה להם על פעילותם בשנים האחרונות "בציות מוחלט לגדולי ישראל". במכתב צוין כי "עקב הצורך לעשות ריענון בקרב חברי הכנסת, השניים הראשונים יעזבו את הכנסת בכדי להכניס נציגים חדשים".
יצוין כי ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, שהיה אמור להצטרף למכתב, החליט לא להתערב והביע את דעתו בפני מקורביו כי הוא מתנגד להדחה. בסוף השבוע נערכו שיחות מרתוניות בין הבתים של הרב הירש והרב לנדו, כאשר הרב הירש שיגר שליח בניסיון לשכנע את הרב לנדו לחכות עם ההדחה בבחירות הקרובות.
מנגד, בכירים המקורבים לחצר הגר"ד לנדו דחו את הטענות והבהירו כי לא מדובר בהדחה. "לגפני היה ידוע זה תקופה ארוכה שמתנהלים שיחות על רענון הרשימה, לא מדובר בהדחה, זה עוול שמגברים על הדחה", אמרו. "יש הערכה רבה לגפני, הרבה הכרת הטוב, ראש הישיבה החליט על הצעד הדרמטי בשל הצורך ברענון הרשימה".
גורם נוסף בבית הגר"ד לנדו אמר ל'כיכר': "כל עיתונאי שעסק בסיפור של גפני יודע שלא תדרכנו ולא דיברנו נגד גפני ומקלב, לא שיתפנו פעולה עם השיח התקשורתי, מדובר בהחלטה של ראש הישיבה לרענן את הרשימה, לא מדובר בהדחה, יש מי שניסה בכוח לצייר את האירוע כהדחה בדי למנוע את המהלך ובשורה התחתונה פגע בעיקר בשמו הטוב של גפני".
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