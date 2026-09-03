טלי גוטליב מחוץ לרשימת הליכוד: מפלגת השלטון הודיעה הערב (חמישי) בהודעה רשמית שנמסרה מטעמה כי גוטליב תתמודד לכנסת מטעם רשימת עוצמה יהודית. יחד עם זאת, הבהירו, עד לכנסת הבאה תהיה מחויבת למשמעת הסיעתית.

"הליכוד וטלי גוטליב סיכמו כי חברת הכנסת גוטליב תוכל להתמודד בבחירות לכנסת ה- 26 בסיעת עוצמה יהודית ולא תוכרז כפורשת", נמסר.

"במסגרת הסיכום גוטליב מחויבת להיות כפופה למשמעת הסיעתית של מפלגת הליכוד בהצבעות עד לכנסת ה- 26. מאחלים לטלי בהצלחה".

היום, במהלך שעות היום, אירעה התקדמות משמעותית במגעים בין נתניהו לבן-גביר בסוגייה. פרשנים מגדירים את המהלך כ"רווח נקי לשתי המפלגות".

בן גביר ציין מוקדם יותר השבוע כי בכוונתו להתחיל להודיע כבר היום רביעי למועמדי עוצמה יהודית על שיבוצם ברשימה לכנסת, מהלך שלאחריו לא ניתן יהיה לבטל את ההסדר. "אם אכן הליכוד מבקש להעביר את טלי גוטליב לעוצמה יהודית - בצעו היום את ההליכים הנדרשים, במקום התדרוכים הריקים לתקשורת", מסר השר. "אחרת חלון ההזדמנות מבחינתי נסגר, אני מתחיל בהודעות למועמדים על שיבוץ ברשימה ואחר כך יהיה מאוחר מדי".

בעוצמה יהודית סבורים שהמתח הציבורי בין גוטליב לליכוד ישחק לטובתם בקלפי. המחלוקת הציבורית והתחושה שגוטליב מודרת מהליכוד עשויים למשוך אליהם מצביעים שמזדהים עם הביקורת שלה על ראש הממשלה ועל סביבתו.

ביום שני השבוע כתבה גוטליב: ‏"לצערי רה״מ כפי זכותו מידר אותי מקמפיין הליכוד, ואנשי הקמפיין החליטו לא לגעת בחובתינו לרסן את כוחו של בגץ. אנשי הקמפיין ממשיכים לתדרך נגדי ולהציגני ככח מחליש בליכוד. נבחרתי כדי להוביל למשילות ימנית ולגדוע את התנהלותו המופקרת של בגץ שקנה לעצמו סמכות לא לו והפך בעיני עצמו לרשות נעלה".

‏"רה״מ גמר אומר לא לאפשר לי להיות שרת המשפטים ואפילו לא יו״ד וועדת חוקה, והחליט לדחוק אותי לקצה מוסתר מאחור", הוסיפה. "נשכבתי על הגדר עבור רה"מ וממשלת הימין", כתבה בהמשך. "ככל שהייתי מקבלת הצעה ריאלית ממפלגה שהייתה מכבדת את כוחי האלקטורלי ויכולתי המובהקת להיות שרה בתפקיד רב חשיבות, בשם בוחריי הייתי שוקלת זאת בכובד ראש. לא אסכים להיות אסקופה נדרסת".

כזכור, חברת הכנסת הייתה מאוכזבת מאד מהמקום ה-12 אליו הגיעה בפריימריז המפלגה - בעיקר בעקבות הלחץ של סביבת ראש הממשלה נתניהו כנגדה.

אחרי ספירת מרבית הקולות היא כתבה ברשתות החברתיות: "גם אם סביבת ראש הממשלה ממש התאמצה לסכל ולהחליש אותי, גם אם כל הקולות המאוגדים בדילים קיבלו הוראה לא לסמן אותי, גם אם אני היחידה שלא נשלח מסר מראש הממשלה לחזק אותה, בוחרי הליכוד הימניים נלחמו עליי בכוח אדיר".

הכתב עמית סגל פרסם כי גוטליב איימה על נתניהו שאם לא תקבל שריון במקום ה-12 - תשקול לעזוב. בליכוד הבהירו: האולטימטום נדחה על הסף.