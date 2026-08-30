סירבה למיליארדים: המדינה המוסלמית שלא מוכנה לבגוד בישראל

צבא סומלילנד - צילום: משרד ההגנה הלאומי - הרפובליקה של סומאלילנד 10 10 0:00 / 0:45 צבא סומלילנד ( צילום: משרד ההגנה הלאומי - הרפובליקה של סומאלילנד )

כאשר נשיא סומלילנד עבד אלרחמן מוחמד עבדאללהי (אירו) הגיע לביקור ממלכתי בירושלים ביוני האחרון, הוא לא רק חתם על הסכמים דיפלומטיים – הוא שיגר מסר חד לכל מי שניסה לשבור את הברית הצעירה עם ישראל. מאחורי הקלעים, כך עולה מדיווחים זרים, הופעלו על הרגייסה לחצים כבדים מצד מדינות ערב, בראשן קטאר וסעודיה, שניסו בכל דרך אפשרית להרחיק את המדינה הקטנה מישראל.

הכל החל בדצמבר 2025, כאשר ישראל עשתה היסטוריה והפכה למדינה הראשונה באו"ם המכירה רשמית בסומלילנד כמדינה עצמאית וריבונית. המהלך הדרמטי, שנחתם בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא אירו, הבשיל ביוני 2026 לביקור ממלכתי נדיר שכלל את פתיחת שגרירות סומלילנד בירושלים וחתימה על ברית אסטרטגית רחבת היקף.

צבא סומלילנד ( צילום: משרד ההגנה הלאומי - הרפובליקה של סומאלילנד )

אלא שהחיבוק הפומבי עם ישראל העיר את מדינות ערב. קטאר, המשמשת כפטרונית של ממשלת סומליה במוגדישו, יצאה במתקפה חריפה נגד המהלך וכינתה אותו "תקדים מסוכן". היא זכתה לגיבוי מהיר מצד סעודיה, טורקיה ומצרים שגינו את פריצת הדרך הישראלית באזור. אכזריות המשטר: אם לילדים נידונה למוות בתלייה בגלל תיעוד אחד אריה רוזן | 15:02 על פי הדיווחים שפורסמו במקורות הזרים, מאחורי הקלעים הופעל מכבש לחצים חסר תקדים על הרגייסה, בניסיון להקפיא או למחוק את היחסים הצעירים עם ירושלים. משלחת קטארית בכירה אף הציעה, כך נטען, חבילות מימון עצומות לביטחון ותשתיות בתמורה להפניית עורף לישראל. "ריבונות לא קונים בכסף" אך נשיא סומלילנד לא נשבר. הוא דחה בתוקף את הלחצים והבהיר למתווכים כי היחסים עם ישראל הם החלטה לאומית סגורה ומוחלטת שאינה עומדת למשא ומתן. המסר שיצא מהרגייסה היה חד וברור: ריבונות לא קונים בכסף, גם לא בסכומים עצומים. העמידה האיתנה הזו זכתה לביטוי מרגש בטקס קבלת הפנים הרשמי שנערך בבית הנשיא בירושלים. נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל קיבלו את נשיא סומלילנד ורעייתו פארדוסה מוחמד רובלה בטקס מכובד, ולאחר מכן קיימו שני הנשיאים פגישה מדינית שבסיומה מסרו הצהרות לתקשורת.

השגריר הראשון מגיש את כתב האמנה לנשיא ( צילום: קובי גדעון / לע"מ )

כזכור, בחודש פברואר האחרון התקבל שגריר סומלילנד הראשון בישראל, ד"ר מוחמד האג'י, בבית הנשיא והגיש את כתב ההאמנה שלו לנשיא הרצוג. השגריר הצהיר אז כי נשיא סומלילנד צפוי להגיע בקרוב לביקור רשמי בישראל, והדגיש כי מדובר בשותפות אסטרטגית שתקיף תחומים רבים.

השגריר האג'י פירט בעבר כי מערכת היחסים בין המדינות תכלול שיתוף פעולה בתחומי הביטחון, האנרגיה, המדע והחקלאות. לדבריו, תושבי סומלילנד מעריכים מאוד את העובדה שישראל הייתה חלוצה בהכרתם, הן ב-1960 והן כעת.

המשמעות האסטרטגית של מפרץ עדן

המשמעות האזורית של העמידה האיתנה הזו היא עצומה. סומלילנד חולשת על מפרץ עדן ומצר באב אל-מנדב – נתיב שיט קריטי שמאוים דרך קבע על ידי הטרור החות'י בתימן. עבור ישראל, מדובר בדריסת רגל אסטרטגית מול איומי ים סוף, ועבור סומלילנד – מדובר בהכרה בינלאומית שהיא בבחינת נכס קיומי.

הברית בין ישראל לסומלילנד ממשיכה לייצר רעידות אדמה גיאופוליטיות. בזמן שמעצמות אזוריות שופכות סכומי עתק ומפעילות איומים מרומזים במטרה לבודד את ישראל, מתברר שיש מדינה אחת, היושבת על צוואר הבקבוק האסטרטגי ביותר בעולם, שפשוט מסרבת למצמץ או להיכנע לפיתויים הכספיים.

לרגל חגיגות העצמאות ה-35 של סומלילנד, שנחגגו במצעד צבאי רב-רושם בבירה הרגייסה, קיבל נשיא המדינה מחווה סמלית מרגשת: מנורה יהודית מסורתית שהוענקה לו על ידי המשלחת הישראלית. הנשיא שיתף כי קיים שיחת טלפון עם ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, שבירך אותו ואת עמו לרגל יום העצמאות.

מצעד צבאי לרגל יום העצמאות של סומלינד - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:23 מצעד צבאי לרגל יום העצמאות של סומלינד ( צילום: רשתות חברתיות )

הברית המפתיעה הזו מוכיחה כי בעולם הגיאופוליטיקה המורכב של המזרח התיכון, יש עדיין מקום לעקרונות ולריבונות אמיתית – גם כאשר הפיתויים הכספיים הם עצומים, וגם כאשר הלחצים הם כבדים.