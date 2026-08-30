דרמה בלב ים: ספינה ועליה 270 נוסעים התהפכה וטבעה בים התיכון

אירוע חריג ודרמטי מתרחש בשעות צהריים (ראשון) בים התיכון, כאשר מעבורת נוסעים טורקית שעליה כ-270 נוסעים התהפכה וטבעה במרחק של קילומטרים ספורים בלבד מחופי קירניה שבצפון קפריסין.

הספינה, לפי הדיווחים, יצאה לדרכה בסביבות השעה 12:00 בצהריים מנמל קירניה לכיוון טורקיה. זמן קצר לאחר יציאתה, במרחק של כ-3 עד 6 קילומטרים בלבד מהחוף, איבדה הספינה יציבות והתהפכה במים, ככל הנראה בעקבות תנאי ים סוערים במיוחד.

מיד עם קבלת הדיווח על הטרגדיה בים, הוקפצו לזירה כוחות חילוץ מבוזרים בהיקף נרחב. משמר החופים המקומי, צוותי הגנה אזרחית, מסוקים וסירות אזרחיות שהיו באזור נרתמו למבצע המורכב. מראות קשים נרשמו בזירה כאשר נוסעים רבים נראו כשהם ממתינים לעזרה כשהם נתלים על גוף הכלי המוצף, בעוד אחרים נסחפו לים. שירותי החילוץ והחירום הצליחו עד כה להגיע ולחלץ כ-160 בני אדם, והם מועברים בזה אחר זה לחוף מבטחים לקבלת טיפול רפואי, בעוד המרוץ נגד הזמן להצלת עשרות הנוסעים הנותרים ממשיך בכל הכוח.

שר התשתיות והתחבורה בצפון קפריסין, ארהאן אריקלי, אישר את פרטי האירוע לכלי התקשורת המקומיים וציין כי הנסיבות המדויקות שהובילו להתהפכות הספינה אינן ברורות לחלוטין בשלב זה, אך הדגיש כי תנאי הים באזור סוערים מאוד. אריקלי הבהיר כי בראש סדר העדיפויות הלאומי עומד כעת פינויים המהיר והבטוח של כלל הנוסעים והצוות ללא אובדן חיי אדם. במקביל, ראש עיריית קירניה התייחס למצב בשטח והגדיר את האירוע כ"חמור מאוד", כאשר כלל מערכות החירום באזור הועמדו בכוננות שיא לקליטת הניצולים.

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האסון הימי הנוכחי מגיע על רקע תנאי מזג אוויר חריגים וקיצוניים הפוקדים את אזור קפריסין במהלך סוף השבוע האחרון. האי התמודד בימים האחרונים עם סופת גשמים ורוחות חזקות, אירוע נדיר ובלתי שגרתי לחודש אוגוסט, אשר כבר גבה את חייהם של בני אדם וגרם לפציעות נוספות ולנזקים ברחבי המדינה. הים הסוער והגלים הגבוהים שנוצרו כתוצאה מהמערכת הכבדת הוסיפו על מורכבות השיט באזור, ומקשים כעת באופן ניכר על פעולות החילוץ המוצבות מול חופי האי.