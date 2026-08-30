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סכנת האקסטרים

שש דקות וניתוח מוח: שתי נשים נפגעו באותו מתקן שעשועים

מתקן שמגיע למהירות של כ־122 קמ״ש מעלה חשד כי לאורך השנים נקשר המתקן לעשרות תלונות ופגיעות מוח קשות, כולל שני מקרי מוות (חדשות בעולם)

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שש דקות וניתוח מוח: שתי נשים נפגעו באותו מתקן שעשועים (צילום: רשתות חברתיות )

רכבת ההרים X2 בפארק בקליפורניה נסגרה לאחר ששתי נשים איבדו את הכרתן ונזקקו לניתוחי מוח דחופים בתוך שישה ימים בלבד. המקרים הקשים, שאירעו במהלך החודש, הובילו לפתיחת בדיקה בטיחותית ולבחינה מחודשת של אחת האטרקציות הקיצוניות בפארק.

האירוע הראשון התרחש ב־5 ביולי, כאשר פמלה גווילן, בת 40, עלתה על המתקן במהלך ביקור בפארק עם משפחתה. לאחר שהנסיעה הסתיימה היא איבדה את הכרתה ופונתה לבית החולים. שם התברר כי היא סובלת מדימום תת־קשתי חמור ומלחץ על המוח, והיא הוכנסה מיד לניתוח חירום.

מצבה היה קשה כל כך, עד שהרופאים נאלצו להסיר חלק מהגולגולת כדי לאפשר למוח להתמודד עם הנפיחות ולמנוע לחץ מסכן חיים. גווילן שבה להכרה כשבועיים לאחר האירוע, אך השיקום שלה היה ממושך והיא נאלצה ללמוד מחדש פעולות בסיסיות, בהן הליכה ודיבור.

שש דקות וניתוח מוח: שתי נשים נפגעו באותו מתקן שעשועים
שש דקות וניתוח מוח: שתי נשים נפגעו באותו מתקן שעשועים (צילום: רשתות חברתיות )

שישה ימים בלבד לאחר מכן התרחש מקרה נוסף.

נעמי גריר־וילקינסון, בת 25, עלתה אף היא על X2. לאחר שירדה מהמתקן היא איבדה את הכרתה והובהלה לבית החולים, שם נזקקה גם היא לניתוח מוח חירום בעקבות פגיעה מוחית קשה. מאז היא נותרה בתרדמת ובמצב קריטי, כשהיא נזקקת למכשיר הנשמה ולהזנה באמצעות צינור.

שני המקרים עוררו מחדש שאלות סביב הכוחות המופעלים על גופם של הנוסעים במתקן. X2 מגיע למהירות של כ־122 קמ״ש, ובניגוד לרכבות הרים רגילות, המושבים עצמם מסתובבים באופן עצמאי מהמסילה, ויכולים להשלים סיבובים של 360 מעלות.

לפי התחקיר שפורסם, רופאים שטיפלו בשתי הנשים סברו כי התאוצות וההאטות הקיצוניות במהלך הנסיעה עשויות להיות קשורות לפגיעות שספגו. במקביל, בדיקה של ההיסטוריה של המתקן העלתה שורה של דיווחים קודמים על פגיעות באזור הראש והצוואר.

לאורך השנים נקשר המתקן בשורה של תקריות, ובכללן שני מקרי מוות. בשנת 2022 מת כריסטופר האולי, בן 22, לאחר שסבל מפגיעה מוחית שעל פי תביעה שהגישה משפחתו נגרמה בעקבות הנסיעה במתקן.

גם לאחר המקרה הראשון, המתקן לא נסגר מיד והמשיך לפעול. רק לאחר האירוע השני, ב־12 ביולי, הושבת X2 ומאז הוא נותר סגור.

ארה"בקליפורניהלונה פארקרכבת הריםניתוח מוח
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1 תגובות

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אם יש מתקנים בארץ צריך לבצע מעקב ובדיקה שהשימוש בהם לא יגרום נזק למשתמשים
אלמוני

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