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העמיסו את המעלית: שני צעירים טמנו לעצמם מלכודת מוות 

מצלמת האבטחה תיעדה את הרגע שבו שני נוסעים שהעמיסו את המעלית בחומרי בנייה הבינו שהם בסכנה (חדשות בעולם)

העמיסו את המעלית: שני צעירים עשו טעות קטלנית

רגע מצמרר תועד במצלמת האבטחה של מעלית בביירות: שני צעירים נכנסו לתא כשהם מובילים מטען כבד של אריחים וחומרי בנייה - אך בתוך זמן קצר הנסיעה השגרתית הפכה לאסון.

האירוע התרחש ביום שלישי בבניין באזור ברבור בביירות, . לפי הדיווחים, השניים השתמשו במעלית כדי להעביר חומרי בנייה, כאשר המשקל הכבד שהוכנס לתא היה מעבר ליכולת הנשיאה של המעלית.

בתיעוד ממצלמת האבטחה נראים שני הגברים בתוך התא כשהמטען הכבד סביבם. לפתע המעלית מתחילה לרדת במהירות. השניים מבינים בתוך שניות שהמצב יצא משליטה, מתכופפים ומנסים להגן על עצמם לקראת הפגיעה.

ואז מגיע רגע האימה: המעלית צונחת אל תחתית הפיר ונחבטת בעוצמה.

העמיסו את המעלית: שני צעירים טמנו לעצמם מלכודת מוות
העמיסו את המעלית: שני צעירים טמנו לעצמם מלכודת מוות (צילום: רשתות חברתיות)

האירוע הותיר את שני הצעירים פצועים באורח קשה, על פי הדיווחים שפורסמו בעקבות התאונה.

הסרטון הוא עדות למקרים נפוצים בהם שכנים שמשפצים בבניין מגורים מנצלים את המעלית להעמסת חומרי בנייה. במקרה הזה, חומרי הבנייה שהועברו בתוך התא הפכו את המעלית למלכודת, כאשר המערכת לא הצליחה להתמודד עם העומס והחלה לצנוח.

הפרט המצמרר ביותר בתיעוד הוא דווקא השניות שלפני ההתרסקות: שני הגברים מבינים שמשהו חמור קורה, ואין להם למעשה לאן לברוח. הם מתכופפים, מגינים על ראשיהם וממתינים לפגיעה - כשהמעלית ממשיכה לצנוח במהירות.
לבנוןביירותמעליתאתר בניה
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