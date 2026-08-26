שמענו קולות: פירוק המחפר חשף פועל מסתורי 

רעש מוזר שהגיע מתוך מחפר באתר עבודה באוהיו הוביל לאחת ההפתעות הכי לא שגרתיות שיכלו העובדים לדמיין: חתלתול קטן שהסתתר בתוך כלי העבודה הכבד.
צ'ייס גואלו, עובד בנייה מאוהיו, הבחין בקולות שהגיעו מתוך המחפר. במקום להתעלם מהרעש, הוא החליט לבדוק מה מקורו. כאשר פתח את החלק התחתון של הכלי, התרחש הרגע המפתיע: חתלתול קטן צנח החוצה.
העובדים מיהרו לטפל בו ולהעניק לו מקום בטוח. מאז אותו יום, החתלתול כבר לא נחשב לאורח זמני. הוא הפך לחלק מהצוות, וכיום משמש למעשה כחתול הרשמי של בית המלאכה.
לא ברור כיצד הצליח החתלתול להיכנס למחפר או כמה זמן שהה בתוכו, אך הסיפור הפך במהירות לאירוע משעשע ומרגש עבור העובדים. במקום חתול רחוב שמחפש מחסה, הם גילו דייר קטן שבחר דווקא בכלי עבודה ענק כמקום מסתור.
הסיפור הגיע גם לאוזני חברת קומאצו, יצרנית המחפר. בחברה התלהבו מהחתלתול ומהסיפור הלא שגרתי ושלחו לו במיוחד קסדת מגן זעירה ואפוד בטיחות קטן, כדי שיוכל להשתלב באופן רשמי בצוות.
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