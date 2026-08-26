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חבר לצוות

שמענו קולות: פירוק המחפר חשף פועל מסתורי 

מה שהתחיל כרעש מסתורי מתוך כלי עבודה כבד הסתיים באימוץ חריג באתר הבניה | אפילו יצרנית המחפרים התרגשה מהסיפור ושלחה לדייר החדש ציוד בטיחות במידות שלו (חדשות בעולם)

שמענו קולות: פירוק המחפר הסתיימה בקסדת בטיחות זעירה (צילום: רשתות חברתיות)

רעש מוזר שהגיע מתוך מחפר באתר עבודה באוהיו הוביל לאחת ההפתעות הכי לא שגרתיות שיכלו העובדים לדמיין: חתלתול קטן שהסתתר בתוך כלי העבודה הכבד.

צ'ייס גואלו, עובד בנייה מאוהיו, הבחין בקולות שהגיעו מתוך המחפר. במקום להתעלם מהרעש, הוא החליט לבדוק מה מקורו. כאשר פתח את החלק התחתון של הכלי, התרחש הרגע המפתיע: חתלתול קטן צנח החוצה.

העובדים מיהרו לטפל בו ולהעניק לו מקום בטוח. מאז אותו יום, החתלתול כבר לא נחשב לאורח זמני. הוא הפך לחלק מהצוות, וכיום משמש למעשה כחתול הרשמי של בית המלאכה.

שמענו קולות: פירוק המחפר הסתיימה בקסדת בטיחות זעירה
שמענו קולות: פירוק המחפר הסתיימה בקסדת בטיחות זעירה (צילום: רשתות חברתיות)

לא ברור כיצד הצליח החתלתול להיכנס למחפר או כמה זמן שהה בתוכו, אך הסיפור הפך במהירות לאירוע משעשע ומרגש עבור העובדים. במקום חתול רחוב שמחפש מחסה, הם גילו דייר קטן שבחר דווקא בכלי עבודה ענק כמקום מסתור.

שמענו קולות: פירוק המחפר הסתיימה בקסדת בטיחות זעירה (צילום: רשתות חברתיות)

הסיפור הגיע גם לאוזני חברת קומאצו, יצרנית המחפר. בחברה התלהבו מהחתלתול ומהסיפור הלא שגרתי ושלחו לו במיוחד קסדת מגן זעירה ואפוד בטיחות קטן, כדי שיוכל להשתלב באופן רשמי בצוות.
ארה"באתר בניהאוהיוקסדהחתולים
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