שמענו קולות: פירוק המחפר חשף פועל מסתורי 

רעש מוזר שהגיע מתוך מחפר באתר עבודה באוהיו הוביל לאחת ההפתעות הכי לא שגרתיות שיכלו העובדים לדמיין: חתלתול קטן שהסתתר בתוך כלי העבודה הכבד.

צ'ייס גואלו, עובד בנייה מאוהיו, הבחין בקולות שהגיעו מתוך המחפר. במקום להתעלם מהרעש, הוא החליט לבדוק מה מקורו. כאשר פתח את החלק התחתון של הכלי, התרחש הרגע המפתיע: חתלתול קטן צנח החוצה.

העובדים מיהרו לטפל בו ולהעניק לו מקום בטוח. מאז אותו יום, החתלתול כבר לא נחשב לאורח זמני. הוא הפך לחלק מהצוות, וכיום משמש למעשה כחתול הרשמי של בית המלאכה.