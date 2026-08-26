25 דקות שהפכו לסיוט: שתי נערות יקבלו 550 אלף דולר ( צילום: רשתות חברתיות )

סיוט של ממש התרחש ביוני 2024 בפארק השעשועים אוקס שבפורטלנד, אורגון. מתקן האטרקציה "אטמוספיר" נעצר לפתע בנקודה הגבוהה ביותר שלו, כש־28 בני אדם היו חגורים במושביהם ותלויים הפוך בגובה של כ־15 מטרים.

במקום חוויית אקסטרים של דקות ספורות, הרוכבים מצאו את עצמם לכודים במשך כ־25 דקות כשהם מביטים אל הקרקע שמתחתיהם. צוותי חירום הוזעקו למקום, ולוחמי האש נאלצו לסייע בהורדה ידנית של המתקן. בתחילה אף נשקלה אפשרות לחילוץ באמצעות חבלים מגובה. בין הרוכבים היו שתי נערות, שהיו אז בנות 13 ו־14. במהלך ההליך המשפטי הן תיארו את הדקות הקשות שעברו עליהן. אחת מהן סיפרה כי ראתה דמעות זולגות מעיניהם של אנשים סביבם, וכי לאחר מספר דקות חלק מהרוכבים החלו להקיא.

25 דקות שהפכו לסיוט: שתי נערות יקבלו 550 אלף דולר - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:25 25 דקות שהפכו לסיוט: שתי נערות יקבלו 550 אלף דולר ( צילום: רשתות חברתיות )

החוויה לא הסתיימה ברגע שהמתקן חזר לקרקע. לפי הטענות שהועלו בבית המשפט, הנערות סבלו לאחר האירוע מתסמינים פיזיים ונפשיים, ובהם סחרחורות, כאבים, חרדה, קשיי שינה וסיוטים. אחת מהן אף תיארה תחושה של לחץ בראש ועלייה בדופק ובלחץ הדם.

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כעת, יותר משנתיים לאחר אותו יום, הגיע שלב ההכרעה. חבר מושבעים במחוז מולטנומה קבע כי שתי הנערות יקבלו 275 אלף דולר כל אחת, ובסך הכול 550 אלף דולר. ההחלטה התקבלה ב־19 באוגוסט 2026.

האירוע עורר כבר בזמן אמת שאלות קשות בנוגע להתנהלות הפארק. לאחר התקלה התברר כי לצוות לא היה כלי ייעודי שאפשר להוריד באמצעותו את המתקן במהירות. במסמכים משפטיים נטען כי בסופו של דבר נדרש מוט מתכת באורך של כחמישה מטרים שסופק על ידי שירותי הכבאות כדי לסייע בהורדת המתקן.

25 דקות שהפכו לסיוט: שתי נערות יקבלו 550 אלף דולר ( צילום: רשתות חברתיות )

גם ההיסטוריה של המתקן נבחנה במסגרת ההליכים. המתקן פעל בפארק מאז 2021, והפארק מסר לאחר האירוע כי לא היו לו תקלות קודמות. לאחר בדיקות של היצרן והגורמים המוסמכים, המתקן חזר לפעילות, אך בשלב מסוים הוגבל כך שלא יבצע סיבוב מלא של 360 מעלות.

הפרשה לא הסתיימה בתביעה אחת. משפחות נוספות של רוכבים פנו לבית המשפט וטענו כי ילדיהם סבלו מהשלכות נפשיות ופיזיות בעקבות האירוע. בסופו של דבר, שבעה רוכבים נוספים הגיעו להסדרים במסגרת ההליכים המשפטיים.