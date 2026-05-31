240 דקות של מתח: חילוץ דרמטי של שמונת הסטודנטים מרכבת ההרים 

חילוץ הסטודנטים בטקסס ( צילום: מסך )

דרמה גדולה התרחשה בערב יום חמישי במזח התענוגות בגלווסטון, טקסס, כאשר רכבת ההרים הפופולרית "איירון שארק" נעצרה בפתאומיות במהלך הטיפוס האנכי הראשוני שלה. שמונה סטודנטים מיוסטון, שהיו בטיול מטעם בית הספר, נותרו תקועים בגובה של 30 מטרים כשהם פונים לעבר המסלול.

התקלה החלה בשעה 17:21, ולמרות שמערכות הבטיחות של המתקן עצרו אותו מיד כמתוכנן, הרוכבים נותרו לכודים תחת השמש הקופחת. כוחות הכיבוי של גלווסטון הוזעקו למקום ונאלצו להתמודד עם אתגר נוסף: ציוד החילוץ הרגיל של המזח חווה תקלה טכנית, מה שאילץ את הכבאים להשתמש בסולם של משאית כיבוי כדי להגיע ללכודים.

במשך ארבע שעות, לוחמי האש העלו והורידו בזהירות את הסטודנטים אחד אחד באמצעות רתמות מיוחדות. החילוץ הושלם בהצלחה בסביבות השעה 20:30, כשכל הסטודנטים הגיעו לקרקע בטוחה. מפקד מכבי האש, ציין כי למרות שהצעירים היו מזועזעים מהטיפוס המפחיד בסולם ומהחום הכבד, הם נמצאו במצב טוב לאחר שנבדקו מחשש להתייבשות.

הנהלת המזח הודיעה כי המתקן יישאר סגור לצורך בדיקה יסודית לפני שיחזור לפעילות. מחוז בתי הספר של יוסטון פרסם הצהרה בה הביע הכרת תודה לכוחות ההצלה על פעולתם המהירה שהסתיימה ללא נפגעים.