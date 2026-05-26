אתר הנופש הפופולרי גולמרג שבצפון קשמיר

האירוע המבעית החל בשעה 13:00 בצהריים, כאשר תקלה טכנית פתאומית השביתה את פעילות ה"גונדולה" באתר הנופש הפופולרי גולמרג שבצפון קשמיר. כ-300 תיירים נותרו תקועים בתוך הקרונות המיטלטלים, חלקם בגובה של כ-150 מטרים מעל פני הקרקע.

המבצע נמשך כשבע שעות מורטות עצבים, כאשר המחלצים נאלצים להתמודד לא רק עם הגובה המאיים אלא גם עם גשמים עזים שהקשו על הגישה לקרונות. אפילו נותני שירות מקומיים, כמו בעלי סוסים, גויסו כדי לסייע בפינוי המהיר של התיירים מהשטח ההררי.

למרות הפאניקה הראשונית, הדרג המדיני ניסה לשדר שליטה. ראש השרים, עומר עבדאללה, הבהיר כי המצב נמצא תחת השגחה צמודה וקרא לציבור לשמור על קור רוח. צוותי רפואה ופרמדיקים המתינו בשטח כדי להעניק טיפול מיידי ללכודים שחולצו.

בסיומו של המבצע המורכב, שנמשך לתוך הלילה, בושרו המשפחות המודאגות בבשורה המיוחלת: כל 300 התיירים חולצו בשלום וללא פגע.

השלטונות פתחו בחקירת התקלה הטכנית שהובילה להשבתת שני שלבי הרכבל, ובינתיים האתר נותר סגור למבקרים עד להשלמת בדיקות הבטיחות.