"היינו בטוחים שזה הסוף": 300 תיירים תלויים בין חיים למוות בגובה 150 מטר

מאות תיירים מצאו את עצמם בסיוט של חייהם כאשר רכבל הגולמרג המפורסם נעצר בפתאומיות בלב סערה | תחת גשם שוטף ובגובה עוצר נשימה, החל מרוץ דרמטי נגד הזמן לחילוץ מאות הלכודים שהיו תלויים על חוט השערה (חדשות בעולם)

האירוע המבעית החל בשעה 13:00 בצהריים, כאשר תקלה טכנית פתאומית השביתה את פעילות ה"גונדולה" באתר הנופש הפופולרי גולמרג שבצפון קשמיר. כ-300 תיירים נותרו תקועים בתוך הקרונות המיטלטלים, חלקם בגובה של כ-150 מטרים מעל פני הקרקע.

האתר, הכולל שני שלבים המגיעים עד לגובה מדהים של כ-3,979 מטרים בפסגת אפרוואט, הפך מזירת טיול שלווה לזירת אסון פוטנציאלי.

עם קבלת הדיווח על התקלה, הוכרז מצב חירום. צבא הודו, יחד עם יחידת הלוחמה בגובה רב, כוחות המשטרה וצוותי תגובה לאסונות, פתחו במבצע חילוץ נרחב.

המבצע נמשך כשבע שעות מורטות עצבים, כאשר המחלצים נאלצים להתמודד לא רק עם הגובה המאיים אלא גם עם גשמים עזים שהקשו על הגישה לקרונות. אפילו נותני שירות מקומיים, כמו בעלי סוסים, גויסו כדי לסייע בפינוי המהיר של התיירים מהשטח ההררי.

למרות הפאניקה הראשונית, הדרג המדיני ניסה לשדר שליטה. ראש השרים, עומר עבדאללה, הבהיר כי המצב נמצא תחת השגחה צמודה וקרא לציבור לשמור על קור רוח. צוותי רפואה ופרמדיקים המתינו בשטח כדי להעניק טיפול מיידי ללכודים שחולצו.

בסיומו של המבצע המורכב, שנמשך לתוך הלילה, בושרו המשפחות המודאגות בבשורה המיוחלת: כל 300 התיירים חולצו בשלום וללא פגע.

השלטונות פתחו בחקירת התקלה הטכנית שהובילה להשבתת שני שלבי הרכבל, ובינתיים האתר נותר סגור למבקרים עד להשלמת בדיקות הבטיחות.

