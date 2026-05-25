"צי הצללים" תחת מתקפה

חורבה בלב ים: תיעוד חדש חושף את הנזק האדיר למכלית רוסית

רוסיה פרסמה תיעוד מהמכלית "ארקטיק מטאגז" שנפגעה לכאורה במתקפת כטב"מים אוקראיניים בים התיכון | ועדת החקירה הרוסית מסרה כי בספינה נמצאו "סימני שריפה" ו"הרס מוחלט של מערכות הבקרה" (מעניין)

התיעוד שרוסיה פרסמה מהמכלית| צילום: צילום: RIA Novosti

פרסמה תמונות חדשות של מכלית הגז הטבעי הנוזלי "ארקטיק מטאגז", שלטענתה נפגעה במתקפת כטב"מים אוקראיניים בים התיכון ב-3 במרץ.

לפי מוסקבה, התקיפה גרמה לשריפה קשה, להשמדת מערכות השליטה של הספינה ולנזק לשני מכלי האחסון של הגז.

ועדת החקירה הרוסית מסרה כי בבדיקה שנערכה לספינה נמצאו "סימני שריפה" ו"הרס מוחלט של מערכות הבקרה". דוברת הוועדה, סבטלנה פטרנקו, אמרה כי הנזק תועד במסגרת חקירה רשמית.

המכלית, שעל פי הדיווח משתייכת ל"צי הצללים" הרוסי שנמצא תחת סנקציות, הובילה גז טבעי נוזלי מרוסיה כאשר הותקפה לכאורה סמוך למלטה. משרד ההגנה הרוסי טען כי לאחר הפיצוץ פרצה אש על הסיפון, אך כל 30 אנשי הצוות הרוסים חולצו, כששני מלחים נפצעו.

באותו זמן פרסמה רשות התחבורה של מלטה אזהרות לכלי שיט באזור, לאחר שהמכלית נסחפה ללא שליטה בנתיבי השיט המרכזיים בים התיכון.

ברוסיה הגדירו את האירוע כ"טרור בינלאומי" ו"פיראטיות ימית", ואף רמזו לאחריות או רשלנות מצד מדינות באיחוד האירופי. עם זאת, נסיבות האירוע טרם אומתו באופן עצמאי, ואוקראינה לא הגיבה רשמית לטענות.

