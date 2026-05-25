"תסתום את הפה": הסנאטור חטף אש אחרי שהביע התנגדות לטראמפ

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

המאמצים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ להגיע להסכם שלום ופירוק גרעין עם איראן מעוררים עימות חריף בתוך המחנה הרפובליקני. בכירים בבית הלבן תקפו פומבית את שר החוץ לשעבר מייק פומפאו ואת הסנאטור טד קרוז, לאחר שהזהירו מפני הסכם שייתפס כוויתור לאיראן.

פומפאו הזהיר ברשת X כי ההסכם המסתמן דומה למדיניות הפיוס של ממשל אובמה, וטען כי מדובר ב"תשלום למשמרות המהפכה כדי לבנות תוכנית נשק להשמדה המונית". גם טד קרוז הביע דאגה מכך שאיראן תקבל "מיליארדי דולרים" ותמשיך להעשיר אורניום. דובר הבית הלבן סטיבן צ'ונג כתב בתגובה נגד פומפאו כי "אין לו מושג על מה הוא מדבר", ועליו "לסתום את הפה ולהשאיר את העבודה לאנשי המקצוע". גם סבסטיאן גורקה, יועצו של טראמפ ללוחמה בטרור, האשים את פומפאו כי אם הוא יודע פרטים על המו"מ הסודי, ייתכן שקיבל מידע באופן בלתי חוקי.

מייק פומפאו ( צילום: שאטרסטוק )

היועץ הפוליטי של טראמפ, אלכס ברוסביץ, תקף גם את קרוז וכתב לו: "אף אחד לא שאל אותך. תפסיק לנסות לחבל בנשיא". קרוז השיב: "שקט ילד, המבוגרים מדברים", והאשים גורמים בסביבת טראמפ בקידום "פיוס עם איראן".

טראמפ עצמו הגן על השיחות וכתב כי ההסכם שמתגבש הוא "ההפך הגמור" מהסכם הגרעין של ברק אובמה. לדבריו, "איראן חייבת להבין שהיא לא יכולה לפתח נשק גרעיני". הוא הדגיש כי הסנקציות והמצור יישארו בתוקף עד לחתימה על הסכם סופי.