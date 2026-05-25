כיכר השבת
ויתורים לטהרן?

"תסתום את הפה": הסנאטור חטף אש אחרי שהביע התנגדות לטראמפ

המאבק בתוך המחנה הרפובליקני על הסכם איראן מתעצם | בכירי הבית הלבן תקפו את פומפאו וקרוז שהזהירו מפני ויתורים לטהרן (בעולם)

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ (צילום: הבית הלבן)

המאמצים של נשיא דונלד טראמפ להגיע להסכם שלום ופירוק גרעין עם מעוררים עימות חריף בתוך המחנה הרפובליקני. בכירים בבית הלבן תקפו פומבית את שר החוץ לשעבר מייק פומפאו ואת הסנאטור טד קרוז, לאחר שהזהירו מפני הסכם שייתפס כוויתור לאיראן.

פומפאו הזהיר ברשת X כי ההסכם המסתמן דומה למדיניות הפיוס של ממשל אובמה, וטען כי מדובר ב"תשלום למשמרות המהפכה כדי לבנות תוכנית נשק להשמדה המונית". גם טד קרוז הביע דאגה מכך שאיראן תקבל "מיליארדי דולרים" ותמשיך להעשיר אורניום.

דובר הבית הלבן סטיבן צ'ונג כתב בתגובה נגד פומפאו כי "אין לו מושג על מה הוא מדבר", ועליו "לסתום את הפה ולהשאיר את העבודה לאנשי המקצוע". גם סבסטיאן גורקה, יועצו של ללוחמה בטרור, האשים את פומפאו כי אם הוא יודע פרטים על המו"מ הסודי, ייתכן שקיבל מידע באופן בלתי חוקי.

מייק פומפאו (צילום: שאטרסטוק)

היועץ הפוליטי של טראמפ, אלכס ברוסביץ, תקף גם את קרוז וכתב לו: "אף אחד לא שאל אותך. תפסיק לנסות לחבל בנשיא". קרוז השיב: "שקט ילד, המבוגרים מדברים", והאשים גורמים בסביבת טראמפ בקידום "פיוס עם איראן".

טראמפ עצמו הגן על השיחות וכתב כי ההסכם שמתגבש הוא "ההפך הגמור" מהסכם הגרעין של ברק אובמה. לדבריו, "איראן חייבת להבין שהיא לא יכולה לפתח נשק גרעיני". הוא הדגיש כי הסנקציות והמצור יישארו בתוקף עד לחתימה על הסכם סופי.

ארה"באיראןדונלד טראמפעימותהמפלגה הרפובליקניתמייק פומפאו

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר