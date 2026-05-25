אחרי הביקורת: טראמפ יורה לכל הכיוונים בפוסט חדש על איראן

נשיא ארצות הברית מגיב בחריפות לביקורת על המגעים להסכם מול איראן.

דונלד טראמפ תקף היום את מתנגדיו מהמפלגה הדמוקרטית והרפובליקנית וכינה אותם לוזרים.

​נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם אחר הצהריים (שני) פוסט חדש שעוסק בהסכם שמגבשים בימים אלו הצוותים האמריקניים מול איראן. התגובה החריפה של הנשיא מגיעה בעקבות ביקורת נרחבת שהופנתה כלפיו, אשר כללה גם גורמים במפלגה הדמוקרטית שהביעו הפתעה מההשפלה.

​במסגרת דבריו תקף הנשיא את מבקריו והצהיר כי "אני צוחק על כל הדמוקרטים, הרפובליקנים בשם בלבד והטיפשים שלא יודעים כלום על העסקה הפוטנציאלית שאני עושה עם איראן, דברים שאפילו לא נידונו עדיין".

​הנשיא המשיך לתקוף גורמים פוליטיים וכינה אותם "אנשים חלשים ולא יעילים כמו הסנאטור הכושל תום טיליס (בקרוב מחוץ לתפקיד!), ביל קאסידי, שזה עתה ספג הפסד מסיבי בפריימריז, חבר הקונגרס הגרוע ממש תומאס מאסי, נבל גדול שהפסיד בתבוסה מוחצת לפטריוט אמריקאי גדול (בתמיכת "טראמפ") לאחר שהפגין חוסר נאמנות עצום למפלגתו (ולמדינה!)".

​טראמפ הוסיף לבקר את מתנגדיו וטען כי מדובר ב"כמעט כל הדמוקרטים, אנשים שאיבדו לחלוטין את דרכם, תומכים כל הזמן במדיניות גרועה ובמועמדים גרועים עוד יותר, אך מעבירים ביקורת ללא הרף על כל ניצחון פנטסטי שיש לי".

​הנשיא קרא למבקריו לפרוש וכתב כי "האנשים האלה צריכים ללכת הביתה ולנוח, הם לא עושים כלום מלבד לייצר פילוג והפסד. במילים אחרות, הם לוזרים!".

​בהתייחסו למשא ומתן הנוכחי הבהיר הנשיא את עמדתו וקבע כי "העסקה עם איראן תהיה או נהדרת ומשמעותית, או שלא תהיה עסקה בכלל".

​טראמפ חתם את הודעתו בהשוואה לממשל הקודם והצהיר כי "זה יהיה ההפך המוחלט מאסון הסכם הגרעין שנוהל על ידי ממשל אובמה הכושל, שהיה נתיב ישיר ופתוח לנשק גרעיני עבור איראן. לא, אני לא עושה עסקאות כאלה! הנשיא דונלד ג'ון טראמפ".