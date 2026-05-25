מלכה בתוך מזוודה? האוצר האפריקאי הוסתר בגליל נייר טואלט

בזמן שרוב הנוסעים בנמל התעופה הבינלאומי ג’ומו קניאטה בקניה שקועים בביקורת דרכונים שגרתית, נתפס מקרה חריג במיוחד: ג’אנג קקון, אזרח סיני בן 27, ניסה להבריח מטען יוצא דופן שכלל 2,238 נמלי גינה חיות, רובן מלכות, שהוסתרו בקפידה בתוך מבחנות ייעודיות ואף בתוך גלילי נייר טואלט רך.

הנמלים הללו רחוקות מלהיות מטרד גינה פשוט. בשנים האחרונות הן הפכו לפריט מבוקש בקרב קהילת “חובבי הנמלים” באירופה ובעולם, שמחפשת מינים נדירים לגידול ביתי. מאחורי התופעה מסתתרת מציאות ביולוגית בסיסית: כל מושבת נמלים מתחילה ממלכה אחת בלבד. לאחר שהיא מתבססת, היא מסוגלת להקים קן שלם הכולל אלפי ולעיתים עשרות אלפי פרטים. אצל מינים אפריקאיים מסוימים, בעיקר הגדולים והמרשימים שבהם, המלכות נחשבות לנדירות יחסית ולכן גם למבוקשות במיוחד.

כאן נכנס לתמונה תחביב שהפך בשנים האחרונות לתופעה עולמית מתרחבת: גידול נמלים בבית בתוך מערכות שקופות המדמות קן טבעי. מגדלי מושבות אקזוטיות יוצרים עבור הנמלים סביבת חיים מבוקרת הכוללת תאים, מנהרות, לחות מדויקת ותזונה מסודרת, תוך צפייה מתמשכת בהתפתחות המושבה מביצה ועד אלפי פועלות.

בעוד חלקם מסתפקים במינים נפוצים, אחרים מחפשים דווקא מינים נדירים, גדולים או כאלה בעלי התנהגות יוצאת דופן.

השילוב בין הביקוש הגובר לבין נדירותן של חלק מהמלכות יצר שוק עולמי שבו כל פרט עשוי להגיע לסכומים גבוהים. כך הפך חרק זעיר, שבעבר כמעט לא משך תשומת לב, לפריט אספנות יקר ערך ולעיתים גם לסחורה שמצדיקה ניסיונות הברחה בינלאומיים.

על פי הדיווחים, מחיר של נמלת מלכה אחת יכול להגיע לכ־225 דולר. ג’אנג עצמו שילם לספק מקומי בקניה בין 60,000 ל־70,000 שילינג קנייתי עבור משלוחים של מאות נמלים בכל פעם. במקרה נוסף העריכו הרשויות כי משלוח של כ־5,000 נמלים עשוי להגיע לשווי של כמיליון שילינג.

בקרב מומחי חיות הבר בקניה גוברת הדאגה מתופעה מתרחבת של “ביופיראטיות” שקטה. אם בעבר מוקד ההברחות התמקד בבעלי חיים גדולים כמו פילים או קרנפים, כיום נראה מעבר הדרגתי גם למינים קטנים ופחות מוכרים, שקשה יותר לפקח עליהם.

לא מדובר, לדבריהם, במקרה בודד אלא בפעילות מאורגנת. ביום שבו נעצר ג’אנג, נתפס משלוח דומה גם בבנגקוק, מה שמחזק את ההערכה שמדובר ברשת רחבה.

למרות טענות ההגנה כי המעורבים לא היו מודעים לחומרת העבירה ופעלו מתוך רצון להתפרנס, בית המשפט בקניה בחר בעמדה תקיפה. ג’אנג נידון ל־12 חודשי מאסר ונקנס במיליון שילינג קנייתי. השופט ציין כי העונש נועד לשמש הרתעה ברורה מפני השתתפות בסחר בלתי חוקי הפוגע במערכת האקולוגית ובמשאביה הביולוגיים של קניה.