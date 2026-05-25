פאדיחה בשידור

לא נעים: רוביו נשאל על אמירות גזעניות של טראמפ - התגובה שלו חרכה את הרשת

מזכיר המדינה מרקו רוביו נשאל אתמול על אמירות גזעניות לכאורה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כלפי ההודים | רוביו, שעל פניו לא הבין כי הכוונה היא לנשיא ארה"ב ענה כי יש "אנשים טיפשים" | היום הוא ניסה לתקן את הנזק (בעולם) 

מזכיר המדינה מרקו רוביו פועל לצמצום נזקים לאחר שהגדיר אמירות המיוחסות לנשיא כטיפשות. התקרית התרחשה כאשר רוביו לא הבחין כי השאלה שהופנתה אליו עסקה בדברים שאמר .

מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו ניסה היום (שני) לתקן את הנזק המדיני והפוליטי שנוצר בעקבות הצהרתו האחרונה. רוביו הבהיר את כוונתו לאחר שנקלע למבוכה פומבית בגלל חוסר הבנה של השאלה שהופנתה אליו.

הסערה החלה כאשר מזכיר המדינה נשאל על אודות אמירות גזעניות לכאורה שהשמיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כלפי הודים. רוביו, שלא קלט כי השאלה נסובה על דבריו של הנשיא המכהן, הגיב באופן ישיר ותקיף למשמע הדברים.

בתגובתו המקורית הכריז מזכיר המדינה כי מי שאומר דברים מעין אלו הוא "אנשים טיפשים". רק בהמשך התברר לרוביו כי הביקורת החריפה שמתח כוונה למעשה כלפי הבוס שלו בבית הלבן, דבר שהוביל לצורך המיידי בהסבר ובהרגעת הרוחות.

"אני לא ידעתי על מי הוא מדבר, נתתי לכתב הזדמנות להסביר את דבריו", אמר רוביו היום.

