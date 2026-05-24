במדינה השכנה

בלי רחמים: גזר דין קשה לתשעה נאשמים בשיתוף פעולה עם איראן

בית משפט בבחריין גזר מאסר עולם לתשעה נאשמים ששיתפו פעולה עם משמרות המהפכה האיראניות | 41 נעצרו במאי בחשד לפעילות ריגול וטרור (בעולם)

בית משפט בבחריין גזר מאסר עולם על תשעה נאשמים לאחר שהורשעו בשיתוף פעולה עם משמרות המהפכה של (IRGC) בביצוע מה שהוגדר כ“פעולות עוינות וטרור” נגד בחריין, כך לפי סוכנות הידיעות הממלכתית.

על פי הדיווח, הנאשמים היו מעורבים באיסוף מידע על אתרים רגישים ובסיוע להעברות כספיות הקשורות לפעילות זו.

בהודעה שפרסם משרד הפנים של בחריין נאמר כי ב־9 במאי נעצרו 41 אנשים שלטענתו היו קשורים למשמרות המהפכה. עוד נמסר כי גורמי הביטחון חשפו קבוצה שפעלה בקשר עם הארגון, וכי גם התביעה הציבורית חקרה מקרים הקשורים ל“הזדהות עם תקיפות איראניות”.

לפי הדיווח, איראן ביצעה תקיפות נגד מטרות בבחריין ובמדינות מפרץ נוספות שבהן מוצבים בסיסים של צבא ארצות הברית, לאחר שארצות הברית וישראל פתחו במלחמה נגד איראן ב-28 בפברואר.

הדיווח נחתם בכך שהחקירה וההליכים המשפטיים ממשיכים, וכי מדובר באחת מפרשות הביטחון המשמעותיות האחרונות במדינה.

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
תכלס, אם בישראל היו עובדים ככה, לא היה כל שני וחמישי עוד מקרים של טמבלים&טלגרם
דובר ערבית

