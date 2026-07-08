חווית טיסה נדירה: נוסע היה לבדו על המטוס - כך הוא תיאר זאת 

טיסה היא חוויה עבור כל נוסע, לחלקן חוויה טובה ולחלקן חוויה שלילית, אבל לפעמים מדובר בחוויה מסוג אחר. נוסע אמריקני צעיר, שיתף ברשת החברתית רדיט, תמונות וחוויות לא שגרתיות, לאחר שטס לבדו בטיסת יונייטד לילית.

הוא כתב בצחוק כי "כל הטיסה הייתה לכבודי". לדבריו, "צוות הטיסה היה אדיב בצורה יוצאת דופן - אפשרו לי לפגוש את הטייסים, לשבת בתא הטייס לתמונה, לשבת בכל מקום שרציתי במטוס, נתנו לי חטיפים חינם, ואפילו מסרו הודעות מיוחדות לאורך הטיסה ישירות אליי".

הוא כתב עוד כי "כשהצוות אמר שאני יכול לשבת בכל מקום, שאלתי בציניות אם אני יכול לשבת בתא הטייס לכל אורך הטיסה.. הם יעצו לי לשבת במחלקה ראשונה. התבדחתי אם צוות הטיסה יכול גם להצטרף אליי במחלקה ראשונה ואני אשרת אותם!".

במצב רגיל זהו תרחיש נדיר ביותר, אך הוא מתרחש. חברות תעופה יעדיפו להטיס מטוס ריק או כמעט ריק (עם נוסע אחד) כדי לשמור על זמני הטיסה, למקם את המטוס ליעד הבא, או כדי לעמוד ב"כלל הסלוטים" (Slots) בנמלי תעופה עמוסים.

אם חברה לא תפעיל את הטיסה, היא עלולה לאבד את זכויות ההמראה והנחיתה שלה באותו שדה. תופעה זו גם נפוצה יותר בטיסות הלוך ריקות (Ferry Flights) כשצריך להעביר מטוס מבסיס אחד לאחר.

עם זאת, בתקופות משבר (כמו הגבלות תעופה בזמן קורונה או מלחמה), המצב הופך לנפוץ בהרבה. לדוגמה, בעבר הוגבלו מכסות הנוסעים ל-50, 70 או 120 נוסעים בטיסות יוצאות, מה שגרם לטיסות רבות להמריא בתפוסה חלקית בלבד או להתבטל.