כ-900 נחשים, בהם קוברות ארסיות, נמלטו משטח חוות גידול בדרום סין בעקבות שיטפונות עזים שפקדו את מחוז גואנגשי.

לפי הרשויות המקומיות, לפחות תושב אחד הוכש ופונה לקבלת טיפול רפואי, בעוד צוותי חילוץ ותושבים פועלים ללכידת הנחשים.

ראש העיר המקומי ציין כי "לא כל הנחשים ארסיים". לדבריו, החוות באזור מגדלות קוברות, נחשי חולדה (King Rat Snake) ונחשי מים. תושב נוסף סיפר כי "כמה תושבים הוכשו ונשארו מנותקים בשל הקושי לקבל טיפול רפואי."

בינתיים הקימו תושבים שלא נפגעו מההצפות צוותי לכידת נחשים, המסייעים בחיפוש אחר הזוחלים ובצמצום הסכנה באזור.