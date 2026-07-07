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"כמה תושבים הוכשו"

סיוט זוחל: נחשי קוברה הציפו את הרחובות בעקבות שטפון קיצוני | צפו 

כ-900 נחשים, כולל קוברות ארסיות, נמלטו מחווה בדרום סין עקב שיטפונות | תושבים הוכשו וצוותי חילוץ פועלים ללכידת הזוחלים (מעניין)

כ-900 נחשים, בהם קוברות ארסיות, נמלטו משטח חוות גידול בדרום בעקבות שיטפונות עזים שפקדו את מחוז גואנגשי.

לפי הרשויות המקומיות, לפחות תושב אחד הוכש ופונה לקבלת טיפול רפואי, בעוד צוותי חילוץ ותושבים פועלים ללכידת הנחשים.

ראש העיר המקומי ציין כי "לא כל הנחשים ארסיים". לדבריו, החוות באזור מגדלות קוברות, נחשי חולדה (King Rat Snake) ונחשי מים. תושב נוסף סיפר כי "כמה תושבים הוכשו ונשארו מנותקים בשל הקושי לקבל טיפול רפואי."

בינתיים הקימו תושבים שלא נפגעו מההצפות צוותי לכידת נחשים, המסייעים בחיפוש אחר הזוחלים ובצמצום הסכנה באזור.

מזג האווירסיןשיטפוןנחשיםקוברה

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