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המפורסם שעורר סערה בארה"ב: "זו הרפובליקה האסלאמית של ניו יורק" | צפו

סניקו, אושיית רשת אמריקאית, עורר סערה באמירות על "ניו יורקיסטאן" האסלאמית | במהלך הדברים אף אמר: "זו ניו יורק של ממדאני" (בעולם)

"זו הרפבוליקה האסלאמית של ניו יורק", אמר סניקו במהלך השידור החי
"זו הרפבוליקה האסלאמית של ניו יורק", אמר סניקו במהלך השידור החי| צילום: צילום: רשתות חברתיות

אושיית הרשת האמריקאית סניקו, ששמו האמיתי ניקולס קן דה בלינתאזי, עורר סערה ב באמירה שאמר בשידור חי, במהלך חגיגות הניצחון של נבחרת מצרים במונדיאל.

במהלך החגיגות ברחובות ניו יורק, שבהן נופפו דגלי מצרים ונשמעו קריאות ותופים, הוא צעק "אללה אכבר" והכריז כי ניו יורק היא "הרפובליקה האסלאמית של ניו יורקיסטאן". הוא אף אמר כי הוא מקווה שהאסלאם יהיה בכל בית, וכי בעתיד "העולם כולו יהיה מוסלמי".

בדבריו הזכיר גם את ראש עיריית ניו יורק המוסלמי, זהראן ממדאני, ואמר: "ברוכים הבאים לניו יורק של ממדאני", ברמז לכך שהעיר הופכת לדבריו ליותר מוסלמית.

הסרטון הפך לוויראלי וזכה לעשרות מיליוני צפיות ברשתות החברתיות. רבים גינו את דבריו וטענו כי מדובר בהסתה ובפרובוקציה, בעוד אחרים ראו בכך ניסיון למשוך תשומת לב.

סניקו, שהתאסלם בשנת 2023, ידוע כאישיות אינטרנט שנויה במחלוקת, ובעבר תמך בפוליטיקאי ברני סנדרס לפני שהחל להזדהות עם דמויות מהימין הקיצוני.

ארה"בניו יורקמצריםמוסלמיםזוהראן ממדאני
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