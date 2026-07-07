אתה ישן בחוץ: המלך צ'ארלס טרק את הדלת על הנסיך הארי 

הנסיך הארי ( צילום: שאטרסטוק )

התקווה המלווה כל ביקור של הנסיך הארי בבריטניה התנפצה השבוע לרסיסים תוך פחות מ-15 דקות. מה שהחל כדווח על הזמנה רשמית של הארמון להארי ללון באחד המעונות המלכותיים, הפך במהרה ל"בלגן לא מכובד" של חילופי האשמות פומביים.

בעוד הארי נחת בלונדון לסדרה של אירועי צדקה וקידום משחקי ה"אינוויקטוס", הוא גילה כי עבור משפחתו, הוא עדיין "הבן הסורר" שאינו רצוי בין כותלי הארמון. מקורות בארמון בקינגהאם מציגים תמונה של התנהלות רשלנית מצד הנסיך. לדבריהם, למרות בקשות חוזרות ונשנות להבהרה, הארי לא אישר את הגעתו בזמן שנקבע כדי לאפשר לצוות העובדים להיערך לשהותו. נטען כי הנסיך אף דחה את ההצעה בתחילה, ורק לאחר מכן ביצע "פניית פרסה" וביקש ללון בארמון ללילה אחד – אך זה כבר היה מאוחר מדי. בארמון טוענים כי "נימוס בסיסי" מחייב הודעה מוקדמת מינימלית כדי להפעיל את המנגנון המלכותי המורכב.

המלך צ'ארלס השלישי ( צילום: שאטרסטוק )

מנגד, סביבתו של הדוכס מסאסקס זועמת ומציגה נרטיב שונה לחלוטין. לטענת דוברו של הארי, העיכוב באישור נבע מהצורך להסדיר סידורי אבטחה מורכבים מול הממשלה הבריטית, לאחר שנשללה ממנו האבטחה המשטרתית הקבועה.

הנקודה המרעישה ביותר בטענות של צוות הארי היא שהארמון משך את ההזמנה "ברגע האחרון" מסיבה פוליטית-משפטית: החשש מהקשר בין המלך לצד המשפטי של בנו.

היום צפוי להינתן פסק דין דרמטי בתביעה של הארי נגד המוציא לאור של ה"דיילי מייל" בגין פגיעה בפרטיות. לפי הארי, הארמון לא רצה שהמלך צ'ארלס ייתפס כמי שתומך או מקושר לתביעותיו האישיות של בנו בזמן מתן פסק הדין.

מימין - המלך צ'ארלס משמאל- הארי ומשפחתו ( צילום: רשתות חברתיות )

הדרמה הזו מותירה את המלך צ'ארלס, שעדיין עובר טיפולים במחלת הסרטן, רחוק מתמיד מנכדיו, ארצ'י וליליבט. הילדים, שלא ביקרו בבריטניה מזה ארבע שנים, נשארו בקליפורניה עם אמם, מייגן מרקל, לאחר שהמשפחה לא הצליחה להגיע להסכם אבטחה עם השלטונות.

למרות שקיימת אפשרות שהם יצטרפו להמשך הביקור מחוץ ללונדון בהמשך השבוע, נכון לעכשיו, הפיוס המיוחל נראה דמיוני מתמיד.

בעוד הארי ממשיך בלוח הזמנים העמוס שלו, שכולל ביקור בבירמינגהם, השאלה שנותרה פתוחה היא האם יזכה בכלל לראות את אביו, או שמא הדלתות הסגורות של בקינגהאם הן הצהרה סופית על מעמדו החדש במשפחה.