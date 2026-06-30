בגלל פפראצ'י: הקרב על האבטחה שמרחיק את הנכדים מהמלך צ'ארלס

זה היה אמור להיות ביקור משפחתי בעל משמעות רגשית גדולה. הנסיך הארי ומייגן מרקל תכננו להגיע לבריטניה עם ילדיהם, הנסיך ארצ'י והנסיכה ליליבת, סביב אירועים לציון שנה לפתיחת משחקי אינוויקטוס 2027 בבירמינגהם. עבור הילדים, זה היה עשוי להיות ביקור ראשון בבריטניה מאז חגיגות יובל הפלטינה של המלכה אליזבת בשנת 2022. עבור המלך צ'ארלס, זו הייתה יכולה להיות הזדמנות נדירה לראות שוב את נכדיו הצעירים, שאותם פגש מעט מאוד בשנים האחרונות.

אלא שכעת, הביקור המשפחתי מוטל בספק בגלל סוגיית האבטחה. לפי הדיווחים, בקשתו של הארי לקבל הגנה משטרתית מחוץ למעונות המלכותיים נדחתה, והוא בוחן מחדש אם ניתן להביא את מייגן והילדים לבריטניה בתנאים כאלה. מקורב להארי אמר ל-Guardian כי תוכניותיו לפגוש בני משפחה, חברים וארגוני צדקה נפגעו, וכי הוא מחפש דרך שתאפשר לו להביא את משפחתו בבטחה.

בלב החשש עומדים ארצ'י וליליבת. הארי חושש שהילדים ייחשפו למרדף תקשורתי מהרגע שינחתו בבריטניה, ולכן אינו מוכן להכניס אותם לסיטואציה שבה לא ירגישו מוגנים. מבחינתו, הפגישה האפשרית עם סבם חשובה, אך לא במחיר ביטחונם ופרטיותם.

הוויכוח על אבטחתו של הארי נמשך כבר כמה שנים. מאז שהוא ומייגן פרשו מתפקידיהם כבכירים בבית המלוכה ועברו לארצות הברית, מעמדו הביטחוני בבריטניה השתנה. הארי ניהל מאבק משפטי בנושא, ובמאי 2025 הפסיד בערעור על ההחלטה שלא להעניק לו אבטחה משטרתית אוטומטית בביקוריו במדינה. לאחר מכן אמר ל-BBC כי במצב הנוכחי הוא אינו רואה כיצד יוכל להביא את אשתו וילדיו לבריטניה, והוסיף כי עצוב לו שלא יוכל להראות להם את מולדתו.

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לפי פרסום במגזין People, מקור בארמון אמר שהמלך צ'ארלס הציע למשפחה לשהות במעון מלכותי במהלך הביקור, אך ההצעה עדיין לא התקבלה. מבחינת הארמון, שהייה במתחם מלכותי עשויה לספק פתרון ביטחוני. אך מבחינת הארי, השאלה רחבה יותר: כיצד תנוע המשפחה ברחבי בריטניה, האם תזכה להגנה גם מחוץ למתחמים המלכותיים, והאם הילדים יוכלו לחוות ביקור רגוע בלי לחץ תקשורתי מתמיד.