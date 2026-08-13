האם ובתה שנעלמו ( צילום: השגרירות בוינה )

כמעט שבוע חלף מאז שנוצר הקשר האחרון עם מלי וליאל יהלומי, אם ובתה מישראל שנעלמו בבירת אוסטריה, וינה. למרות המאמצים הנרחבים של רשויות החוק בישראל ובאוסטריה, עדיין אין קצה חוט ברור שמצביע על מקום הימצאן של השתיים. כוחות הביטחון והחקירה בישראל בודקים כעת את כלל האפשרויות והתרחישים - מאירוע על רקע לאומני או פח"עי, דרך חשדות למעורבות פלילית, ועד לאפשרות שמדובר בהיעלמות מרצון.

בחדשות 13 דווח הערב (חמישי) כי גוברת ההערכה בקרב רשויות החוק באוסטריה שהשתיים כבר אינן נמצאות בתחומי המדינה. הערכה זו מעבירה את החקירה לממד בינלאומי רחב יותר, מאחר והיא מגדילה באופן משמעותי את מרחב החיפושים והופכת את מלאכת האיתור למורכבת ומאתגרת בהרבה עבור גורמי האכיפה. מוקדם יותר היום דווח באתר האוסטרי Heute, כי המוסד הישראלי מעורב בפעולות החקירה והאיתור אחר השתיים. מלי וליאל נראו לאחרונה ביום שישי האחרון בבירה וינה, ומאז הקשר עמן נותק באופן מוחלט. בני המשפחה המודאגים, ובהם אחיה של מלי שהגיע במיוחד לאוסטריה כדי ללוות את החיפושים מקרוב, עומדים בקשר רציף עם הרשויות המקומיות, נציגי משרד החוץ והקהילה היהודית בעיר. טיול הפתעה שהפך לסיוט הנסיך הארי חזר ביום רביעי לבריטניה - כעת הוא מזהיר: "אנחנו בסכנה" כיכר השבת | 20:14 סירבה למיליארדים: המדינה המוסלמית שלא מוכנה לבגוד בישראל דוד הכהן וב. ניסני | 15:04 אחיה הגדול של האם, רונן יהלומי, מסר לאתר ynet פרטים חדשים על נסיבות הנסיעה. לדבריו, מלי בת ה-50 ובתה ליאל יצאו לטיול באירופה שהיה אמור להיות הפתעה מלאה עבור האם, שחגגה ימים ספורים קודם לכן את יום הולדתה. התכנון המקורי כלל שהייה בפראג ובוינה, כאשר כלל הסידורים, הטיסות והתחבורה אורגנו על ידי הבת. "הייתה לה עצמאות כלכלית", ציין האח בריאיון, והדגיש כי לאם לא היה זמן להיערך לטיול שתוכנן כהפתעה. במקביל לפעולות החקירה הנמרצות בישראל, גוברת ההערכה בקרב רשויות החוק באוסטריה כי השתיים כבר אינן נמצאות בתחומי המדינה. הערכה זו מעבירה את החקירה לממד בינלאומי רחב יותר, ומגדילה באופן משמעותי את מרחב החיפושים. העובדה שהשתיים עלמו ללא עקבות מעיר גדולה כמו וינה, עם מערכות מעקב מתקדמות, מקשה על גורמי האכיפה ומעלה שאלות רבות.

הודעת השגרירות

החקירה הועברה ליחידת ההונאה

פרשת ההיעלמות קיבלה תפנית דרמטית כאשר החקירה הועברה ליחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433. העברת התיק מגיעה לאחר שבימים האחרונים התגבשה בקרב גורמי הביטחון בישראל ההערכה כי ככל הנראה לא מדובר באירוע חטיפה או פגיעה על רקע לאומני. הבוקר פנו חוקרי להב 433 לבית המשפט בבקשה להטיל צו איסור פרסום על החקירה, ובית המשפט נעתר לבקשה. בשלב זה חל איסור מוחלט לפרסם פרטים נוספים על כיווני החקירה הסמויים שנבדקים כעת בישראל.

משפחתן של מלי וליאל יהלומי מסרה הלילה (בין רביעי לחמישי) עדות מפורטת בפני חוקרי להב 433, והעבירה לידי גורמי החקירה את כלל המידע והממצאים המצויים בידיה. בהודעה חריפה שפרסמה המשפחה, הם התייחסו לפרסומים שהופצו בשם גורמים בחטיבת הדוברות של משטרת ישראל. "משפחת יהלומי רואה בחומרה רבה את התדרוכים והפרסומים שהופצו בשעות האחרונות בשם גורמים בחטיבת הדוברות של משטרת ישראל, אשר יוצרים בציבור רושם כאילו כבר התבססה מסקנה ביחס לנסיבות היעלמותן של מלי וליאל", נכתב בהודעה.

על פי דברי המשפחה, חלק מהמידע שפורסם על ידי המשטרה לא הוצג בפניהם כלל, ובידיהם מידע הסותר באופן מהותי חלק מהטענות שעלו בפרסומים. המשפחה הדגישה כי ניתוק הקשר בערב שבת היה פתאומי וחריג, וטענה כי "אין שום בסיס לשלול אירוע על רקע לאומני".

מלי וליאל יהלומי הנעדרות בווינה ( צילום: באדיבות השגרירות )

על רקע ההתפתחויות בפרשה, נרשמה היום סערה בבורסה בתל אביב. מניית 'בנק ירושלים' - שם עבדה האם מלי - ספגה ירידות שערים חדות במיוחד. בשיא יום המסחר הגיעה הירידה לשיעור חריג של 12.39%, כאשר חרושת השמועות סביב הפרשה יצרה סערה בקרב המשקיעים.

בהנהלת הבנק מיהרו לשגר צפירת הרגעה ופרסמו התייחסות רשמית. מבנק ירושלים נמסר בתגובה: "בהמשך לבדיקה שבוצעה, לא נמצא כל ממצא המעיד על פעולות חריגות". מאוחר יותר שיגר הבנק הודעת דואר אלקטרוני ללקוחותיו, שבה הובהר באופן חד-משמעי כי אין כל חשש למעילה בכספי הלקוחות. "כספי הלקוחות בטוחים ומוגנים, ומוחזקים ומנוהלים בהתאם להוראות הדין, לנהלים המחייבים ולמערכות הבקרה של הבנק", נכתב בהודעה.

כוחות הביטחון הישראליים ממשיכים לפעול בשיתוף פעולה הדוק עם הרשויות באוסטריה, כאשר כל תרחיש ונסיבותיו נבחנים בכובד ראש. המשפחה ממשיכה לקוות לבשורות טובות ולשובן הבטוח של מלי וליאל.