משפחה ישראלית שיצאה לחופשה בבאד הופגשטיין שבמחוז זלצבורג באוסטריה מדווחת כי עברה תקרית אנטישמית קשה ופוגענית, לאחר שבעל דוכן מזון מקומי סירב להעניק לה שירות משום שהם יהודים וישראלים. כך דווח הערב (שני) ב-Ynet.

לפי העדות, המוכר הוריד את ההמבורגרים שהכין עבורם מהגריל וזרק אותם לפח לעיניהם מיד כשגילה את מוצאם היהודי. בעקבות האירוע, הרשות המחוזית באזור פתחה בהליך עונשין מנהלי נגד בעל העסק, המצדו מכחיש את ההאשמות ומגדיר אותן כ"שטויות", בעוד שבשגרירות ישראל בווינה מביעים דאגה עמוקה מהמקרה.

האירוע התחיל כאשר לידן ה' ובני משפחתו ניגשו לדוכן כדי לקנות מזון. לטענתם, ברגע שבעל העסק הבין מאיפה הם ומה זהותם, הוא הבהיר להם כי לא יקבלו אוכל "בגלל עזה", שלף את המנות מהאש והשליך אותן לפח.

בני המשפחה שיתפו כי החוויה הייתה קשה ומזעזעת, וכי הם נותרו בסערת רגשות ימים לאחר התרחשותה. בעקבות המקרה, המשפחה הגישה תלונה רשמית לרשות המחוזית, שאישרה כי תפתח בבדיקה ובהליך עונשין מנהלי נגד בעל הדוכן – צעד משפטי מקדמי שאינו מהווה עדיין קביעת אשמה רשמית.

במקביל, ברשתות החלו להתגלות תגובות וביקורות אנונימיות נוספות המעידות לכאורה על מקרים דומים של יחס עוין וגזעני מצד אותו בעל עסק כלפי ישראלים ותיירים שדברו עברית בעבר.

בעקבות הדיווחים, אלי רוזן, נשיא הקהילה היהודית של זלצבורג, שטיריה וקרינתיה, דרש לקיים בדיקה מהירה של התלונה, והזהיר מפני זליגה של גינויים פוליטיים נגד ישראל לשנאת יהודים גלויה.

בשגרירות ישראל בווינה הגיבו בחריפות רבה: "אנו מודאגים עמוקות מדיווחים שלפיהם נמנע ממשפחה ישראלית בזלצבורג אוכל בשל זהותה. אפליה של ישראלים ושל יהודים אינה מקובלת. אם הבהרות, אזהרות והצהרות אינן מועילות, יש לנקוט צעדים מעשיים".

השגריר דוד רוט הוסיף ברשת החברתית X כי לא ניתן לנתק אירועים מסוג זה מהאקלים הציבורי המאפשר לנורמליזציה של אנטישמיות ולשקרים נגד ישראל לפרוח ללא מענה, כשהקורבנות בסוף הם משפחות וילדים.

התקרית הקשה מתרחשת על רקע מערכת יחסים מדינית מתוחה באוסטריה, וזמן קצר לאחר ששר החוץ גדעון סער ניסה להרגיע את הרוחות בשיחה עם שרת החוץ האוסטרית ביאטה רייזינגר. זאת, בעקבות מתקפה חריפה של נשיא אוסטריה, אלכסנדר ואן דר בלן, שטען כי ממשלת ישראל מבצעת "פשעי מלחמה". בשיחה עם מקבילתו הדגיש סער את חשיבות הברית עם אוסטריה, הציג את עמדות המדינה סביב גל הטרור ביהודה ושומרון, ודן עמה בשיתוף הפעולה הדיפלומטי הצפוי בין המדינות במועצת הביטחון של האו"ם.