 דלג לתוכן הראשי
מוקף במאבטחיו

איך הוא אוהב את זה: הארמון פרסם את הסרטון של מקרון מטייל בניו יורק

ארמון האליזה פרסם סרטון של הנשיא מקרון מוקף במאבטחיו כשהוא מטייל ברחובות מנהטן, לקראת נאומו בעצרת האו"ם שכלל כזכור השמצות נגד ישראל | בסרטון נראה מקרון מבצע את הספורט האהוב עליו: לקבל יחס מתושבים מקומיים (מעניין) 

מקרון בניו יורק
מקרון בניו יורק (צילום: ארמון האליזה)

נשיא צרפת עמנואל מקרון נצפה מסתובב ברחובות מנהטן ומקיים פגישות מדיניות רמי מעלה עם הגעתו לעיר לקראת כינוס העצרת הכללית של האו"ם בניו יורק.

ארמון האליזה פרסם תיעוד וידאו רשמי המציג את סדרת פעילותו ה"עמוסה" של הנשיא הצרפתי במהלך ביקורו בארצות הברית. הלו"ז כלל הליכה רגלית סואנת בין גורדי השחקים, פגישות עבודה מדיניות וריצה שגרתית ברחובות.

במסגרת הביקור נועד מקרון עם נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ, נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי ומנהיגים נוספים. הדיונים התמקדו בשיתופי פעולה בינלאומיים ובסוגיות בטחוניות מרכזיות המעסיקות את הקהילה העולמית.

כמו כן, התיעוד חושף את השתתפותו של נשיא צרפת באירועים רשמיים שונים, נאום מעל דוכן האו"ם ושיחות עם אזרחים מקומיים ברחובות. הביקור הסתיים בהמשך פעילות דיפלומטית אינטנסיבית של המשלחת הצרפתית בעיר.

הנשיא מקרון נוהג בזמן ביקוריו בחו"ל לטייל ברחובות הערים בהן הוא מטייל, ואינו מוותר על ריצת הבוקר לעיני התושבים המקומיים.

ניו יורקעמנואל מקרון

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר