נשיא צרפת עמנואל מקרון נצפה מסתובב ברחובות מנהטן ומקיים פגישות מדיניות רמי מעלה עם הגעתו לעיר לקראת כינוס העצרת הכללית של האו"ם בניו יורק.

ארמון האליזה פרסם תיעוד וידאו רשמי המציג את סדרת פעילותו ה"עמוסה" של הנשיא הצרפתי במהלך ביקורו בארצות הברית. הלו"ז כלל הליכה רגלית סואנת בין גורדי השחקים, פגישות עבודה מדיניות וריצה שגרתית ברחובות.

במסגרת הביקור נועד מקרון עם נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ, נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי ומנהיגים נוספים. הדיונים התמקדו בשיתופי פעולה בינלאומיים ובסוגיות בטחוניות מרכזיות המעסיקות את הקהילה העולמית.

כמו כן, התיעוד חושף את השתתפותו של נשיא צרפת באירועים רשמיים שונים, נאום מעל דוכן האו"ם ושיחות עם אזרחים מקומיים ברחובות. הביקור הסתיים בהמשך פעילות דיפלומטית אינטנסיבית של המשלחת הצרפתית בעיר.

הנשיא מקרון נוהג בזמן ביקוריו בחו"ל לטייל ברחובות הערים בהן הוא מטייל, ואינו מוותר על ריצת הבוקר לעיני התושבים המקומיים.