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בשיא הביקור של שי

דיווח דרמטי: טעות תמימה או תרגיל גאוני? משלוח רכיבים של F-35 הוסט - ונפל לידי סין

משלוח של רכיבי F-35 מאוסטרליה לארה"ב הוסט מסיבה שאינה ברורה להונג קונג | הפנטגון והקונגרס פתחו בחקירה מקיפה | חששות כבדים במערכת הביטחון מדליפת מידע מסווג לסין (בעולם)

חמקן מעולה... מטוס ה-F35 (צילום: שאטרסטוק)

רכיבים של מטוס הקרב המתקדם F-35 הגיעו לידי המשטר הסיני, לאחר שמשלוח שהיה בדרכו מאוסטרליה לארצות הברית הוסט מסיבות שאינן ברורות להונג קונג.

התקרית החמורה התרחשה בעת שהציוד הועבר לצורך עבודות תחזוקה או גריטה, והעלתה חששות כבדים במערכת הביטחון האמריקאית.

בעקבות הגעת הרכיבים ליעדם השגוי, פתחו הפנטגון והקונגרס האמריקני בחקירה מקיפה לבדיקת נסיבות המקרה. מטעם משרד התוכנית המשותפת ל-F-35 נמסר כי "אנו עובדים באופן פעיל עם הרשויות בארצות הברית והשותפות בתעשייה כדי לאחזר את הרכיבים הללו, לחקור את התקרית ולהציב ערבויות כדי למנוע הישנות בעתיד".

מנגד, במערכת הביטחון האוסטרלית ניסו להפחית מעצמת האירוע והבהירו כי המעקב מקרוב נמשך.

שר ההגנה האוסטרלי, ריצ'ארד מארלס, מסר כי "ההבנה שלי היא שיש תחושת נינוחות, ושאנחנו לא מדברים כאן על ציוד רגיש או חלקים רגישים. בסופו של דבר, מדובר בעניין שינוהל על ידי ארצות הברית ולוקהיד מרטין בכל הנוגע למה שארע".

המשלוח שנלכד כולל חופה לתא הטייס ודלת של תא החימוש. מומחים מציינים כי החופה מצופה בחומרים סודיים בולעי מכ"ם המעניקים למטוס את יכולת החמקנות שלו, וכי החזקת חלק פיזי עשויה לאפשר למומחים ב לבצע הנדסה לאחור ולחשוף טכנולוגיות מסווגות.

מטוס ה-F-35 נחשב למטוס הקרב המתקדם ביותר של ארצות הברית ובעלות בריתה ב-20 השנים האחרונות. עד כה יוצרו יותר מ-1,200 מטוסים מסוג זה, וכ-19 מדינות ברחבי העולם כבר הזמינו את הדגם. ישראל מפעילה 75 מטוסים מדגם F-35I המכונה "אדיר", גרסה ייחודית הכוללת מערכות אלקטרוניקה ונשק מותאמות אישית.

תדלוק אווירי בקרב (צילום: חיל האוויר האמריקאי)

התקרית מתפרסמת בשיא ביקורו של נשיא סין בארה"ב, על רקע מתיחות גוברת בין שתי המדינות.

בחודשים האחרונים דווח על תקרית שבה מערכת בינה מלאכותית זיהתה בטעות מטען בספינה סינית כרכיבים הקשורים לתוכנית גרעין, מה שכמעט הוביל לעימות צבאי. כמו כן, נרשמו מספר אירועים של התנגשויות בים סין הדרומי בין כלי שיט סיניים לפיליפיניים.

בזירה האזורית, ישראל פועלת מאחורי הקלעים לשכנע את הבית הלבן לאשר מכירת מטוסי F-15 מתקדמים למצרים, במטרה למנוע נוכחות צבאית סינית קבועה בגבול המערבי. קהיר העמיקה בשנים האחרונות את קשריה הצבאיים עם בייג'ינג, כולל תרגילים משותפים שבהם נחתו מטוסי קרב סיניים מתקדמים על אדמת מצרים.
סיןF35

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