הנשיא ולדימיר זלנסקי שיגר איום חריף למוסקבה במהלך עצרת האומות המאוחדות, ואמר כי אוקראינה תשיב מלחמה ותהפוך את החורף הקרוב לכואב במיוחד עבור רוסיה, אם שני הצדדים לא יצליחו להגיע להסכמה על הפסקת אש סביב תקיפות אנרגיה טרם בוא הקור.

הרשויות באוקראינה ובעלות בריתה מנהלות מאמצים קדחתניים להבטיח הסכמים מוגבלים בנושא תשתיות אנרגיה ומשלוחים ימיים בים השחור, וזאת מתוך חשש מפני גל חדש של תקיפות רוסיות על מתקני חשמל וחימום, בעוד מוסקבה ממשיכה להציג עניין מועט בלבד במשא ומתן רחב היקף לסיום המלחמה.

בנאומו בפני העצרת הכללית אמר הנשיא האוקראיני כי "האוקראינים מבין שחורף זה יכול להיות קשה מאוד עבורנו. אבל בתגובה, לא תהיה לנו ברירה אלא לעשות את זה כואב גם לרוסיה".

זלנסקי הדגיש כי למרות עליונותה של רוסיה במלאי הטילים ששימשו אותה לכל אורך העימות, ארצו פיתחה והפעילה אלפי רחפנים ארוכי טווח כדי לפגוע במחסנים, בתשתיות נמל ובבתי זיקוק לנפט בשטח רוסיה, והוסיף כי "זה בדיוק למה אנחנו אומרים שצעדי הרגעת המצב נדרשים לפני החורף".

במקביל לכינוסים בניו יורק, שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב נועד עם מזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו, ולאחר הפגישה ציין רוביו כי שתי המדינות הביעו נכונות מסוימת לבחון הפסקת אש מוגבלת שתחול על תבואה ויעדי אנרגיה.

עם זאת, בהצהרה רשמית מטעם משרד החוץ במוסקבה הבהירו הרוסים כי הם שומרים על "מחויבותה ללא תנאי להשגת יעדי מבצע הצבאי המיוחד שלה", ולברוב עצמו הבהיר במועצת הביטחון כי ארצו אינה מתכוונת לאשר כל הפסקה זמנית בלחימה, באומרו כי "אירופה, מה שלא תחשוב, רק רוצה לקבל הפוגה, והיא רוצה להשתמש בה כדי להזרים נשק למשטר קייב".

באירוע נוסף בשולי כינוסי האו"ם, התייחס זלנסקי למעורבותו הישירה של הנשיא ולדימיר פוטין בלחימה וכינה אותו "מטופל אפס חייב להיעצר. צריך לשלול ממנו את המרחב לפעול – ואת המרחב להפיץ את הרוע הזה הלאה". כמו כן, במסגרת ועידת קרים הצהיר זלנסקי כי קיימת מוכנות מצד קייב לקדם הפסקת אש ימית בים השחור בהתאם להצעות שהגיעו ממצרים, מודו ומטורקיה, כשהוא מבהיר כי "אנחנו מחכים לתגובה של רוסיה. אוקראינה מוכנה... להבטיח ספנות בטוחה וביטחון מזון בים השחור אם רוסיה מוכנה לנקוט בצעדים אמיתיים לקראת הרגעת המצב גם כן. אנחנו חייבים להתחיל מאיפשהו".

"מטופל אפס" הוא מונח רפואי ואפידמיולוגי שמתאר את האדם הראשון שנדבק במחלה מדבקת במהלך התפרצות של מגפה, והוא המקור שממנו המחלה החלה להתפשט הלאה אל שאר האוכלוסייה.

בהקשר המדיני והפוליטי שצוין, הנשיא ולדימיר זלנסקי השתמש בביטוי זה באופן מטפורי כדי לכנות את נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, כשהכוונה היא שהוא הגורם המרכזי שממנו מתחילה ומתפשטת המלחמה.