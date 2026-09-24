שדות התעופה יושבתו: איומי האימה של איראן על מדינות האזור

בזמן שארצות הברית מהדקת את החנק הכלכלי על איראן ומאיימת לנתק מהמערכת הפיננסית העולמית כל גורם שיעז לסייע למשטר בטהראן, המשטר האיראני שולף איום מפורש כלפי מדינות השכנות: מי שישתף פעולה עם וושינגטון ויעצור טיסות איראניות - גם שדות התעופה שלו לא יוכלו לפעול.

מוחסן רזאי, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן, מסר אמש (רביעי) בראיון לטלוויזיה הממלכתית האיראנית (IRIB) כי "אם מדינות שכנות ישתפו פעולה עם ארצות הברית ויעצרו טיסות איראניות, גם שדות התעופה שלהן לא יוכלו לפעול". המסר היה חד-משמעי: טהראן לא תשב בחיבוק ידיים בזמן ששכנותיה נכנעות למה שרזאי כינה "הרפתקנות אמריקנית".

האיום של רזאי מגיע כתגובה למהלך אמריקני אגרסיבי שהכריז עליו שר האוצר האמריקני סקוט בסנט: החל מה-23 בספטמבר, כל חברה או מדינה שתספק דלק, שירותי קרקע, נחיתה או כרטיסים לחברות תעופה איראניות תושחת כספית ותנותק מיידית ממערכת הדולר ומהמערכת הפיננסית האמריקנית. המבצע, המכונה "Economic Outcast", כבר הוכיח את עצמו בשטח: גורמים אמריקניים מדווחים כי בין 80 ל-90 אחוזים מכלל הטיסות הבינלאומיות של איראן הושבתו לחלוטין.

הלחץ האמריקני כבר נותן את אותותיו בשטח. טיסות מטהראן לבגדאד ולמוסקט בוטלו לאחר שמדינות היעד סירבו לקחת סיכון מול וושינגטון. במקביל, גם אזרבייג'ן וגאורגיה הודיעו על השעיות, ודיווחים מצביעים על שיבושים קשים בנתיבים המובילים לטורקיה, קטאר ויעדים נוספים.

המדינות השכנות - ובהן איחוד האמירויות, ערב הסעודית, עיראק, עומאן ואחרות - נקלעו למלכוד אסטרטגי: האם להיכנע לסנקציות של ארה"ב ולחטוף את זעמה של טהראן, או להמשיך להסתכן באובדן הגישה למערכת הבנקאות העולמית.

רזאי נמנע מפירוט טקטי מדויק של האיום, אך במערכת הביטחון המערבית מבינים היטב למה המשטר מתכוון. בהיעדר יכולת אווירית קונבנציונלית, התגובה האיראנית צפויה להיות אסימטרית: מתקפות סייבר על מערכות בקרת הטיסה והנמלים האוויריים במפרץ הפרסי, או שימוש בשלוחים לתקיפה ישירה של תשתיות תעופה אזרחיות בבעלות בריתה של ארה"ב באזור.

העימות הנוכחי כבר מזמן חרג מגבולות שדה הקטס הצבאי, והפך למלחמת חורמה על נתיבי האנרגיה, האוויר והמסחר במזרח התיכון. השאלה המרכזית שנותרה פתוחה היא האם איומי רזאי יצליחו להרתיע את השכנות, או שהחנק האמריקני יגרור את האזור כולו למערכה חסרת שליטה.