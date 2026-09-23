מפתיע מאוד: האמירה החשובה של ראש ממשלת קנדה - לטובת ישראל

ראש ממשלת קנדה מארק קרני הפתיע היום (רביעי) במהלך הכינוס באו"ם כאשר ענה לשאלת עיתונאית בנושא האיראני בשפה הצרפתית.

בדבריו, הזהיר קרני כי המשטר בטהרן ממשיך להציב סכנה חמורה ליציבות העולמית, ואף הדגיש את הסכנה הקיומית בה נמצאת ישראל מול משטר האייתולות.

בדברים שנשא במהלך מסיבת עיתונאים במטה האו"ם, הדגיש מנהיג המדינה את חומרת המצב במזרח התיכון.

לדבריו של ראש הממשלה הקנדי, הסכנה שנשקפת מאיראן אינה שמורה רק למרחב האזורי אלא מהווה אתגר גלובלי ראשון במעלה. הוא אף ציין כי האיום האיראני הוא אחד האיומים הגדולים ביותר בעולם הנוכחי.

בהתייחסותו הישירה לביטחון באזור, הבהיר קרני כי "לדוגמה, עדיין קיים איום, איום קיומי על ישראל, שנגרם על ידי איראן ובעלות בריתה". הוא הוסיף והדגיש כי "זה עדיין קיים. זה בלתי קביל, זה לעולם לא יהיה קביל שאיראן תחזיק בכוח תקיפה של פצצות גרעיניות".

מדובר באמירה מפתיעה מאוד לטובת ישראל, בפרט כשהיא מגיעה מצדו של איש שמאל מובהק. הדברים מקבלים משנה תוקף על רקע העימות המתמשך שבו נמצא קרני מול נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כאשר למרות המתיחות בין המנהיגים, קנדה וארצות הברית מוצאות את עצמן שוב באותו העמוד בנושא האיום האיראני.