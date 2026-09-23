נשיא איראן מסעוד פזשכיאן ניצל את נאומו בכינוס העצרת הכללית של האו"ם בניו יורק היום (רביעי) כדי לצאת למתקפת מילולית חריפה נגד ארצות הברית וישראל, ולהשיב לנשיא האמריקני דונלד טראמפ, שחזר ואיים על המשטר האיראני בהשמדה.

יצויין כי בעבור פזשכיאן היה זה הנאום הראשון על במה בינלאומית מאז פרוץ מלחמת שאגת הארי בחודש פברואר האחרון. עם פתיחת דבריו, אשר הועברו בשידור ישיר, בחרה המשלחת האמריקנית לאו"ם לקום ולנטוש את האולם בהפגנתיות.

במרכז נאומו, התייחס הנשיא האיראני לאמירתו של טראמפ שלפיה איראן היא מדינה טרוריסטית, וטענה זו נדחתה על ידו בתוקף כאשר טען שהרפובליקה האיסלאמית היא למעשה הקורבן ולא התוקפן. פזשכיאן הזכיר את ההתנקשות במנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, ביומה הראשון של המלחמה, והאשים את וושינגטון באחריות להפצצת בית ספר בעיר האיראנית מינאב באותו הבוקר, שלטענת טהרן גבתה את חייהן של יותר מ-175 ילדות. במהלך דבריו הניף פזשכיאן את תמונתו של חמינאי וכן תמונות של בית הספר החרב.

לדברי הנשיא האיראני, בניגוד לפעולות המיוחסות לוושינגטון ולשראל שבהן נהרגו אזרחים רבים, ארצו הקפידה לתקוף יעדים צבאיים בלבד. הוא טען כי איראן לא פגעה באוכלוסייה אזרחית וכי התגובות הצבאיות שלה נועדו אך ורק להגנה עצמית מול תוקפנות שנכפתה עליה. כמו כן, הוא הפנה אצבע מאשימה כלפי הקהילה הבינלאומית בטענה לקיומו של מוסר כפול, והתריע על כך שבעוד שישראל מחזיקה בפצצות אטום ללא פיקוח הדוק, פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית נשלחים באופן בלעדי לפקח על תוכנית הגרעין האיראנית, שאותה הגדיר ככזו הנועדת לצרכי אנרגיה בלבד.