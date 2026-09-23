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צעיר לנצח: בן 75 ביצע קפיצה נועזת שבוע לאחר יום הולדתו

שבוע לאחר יום הולדתו ה־75, גבר אמריקאי קפץ ממצוק במואב ותועד בסרטון שהפך לוויראלי ברשת

לארי בקפיצה המרשימה
לארי בקפיצה המרשימה (צילום: @ropeswingmoab)

שבוע בלבד לאחר שחגג את יום הולדתו ה־75, החליט גבר אמריקאי בשם לארי לקחת את חגיגות יום ההולדת צעד אחד קדימה - ולבצע קפיצת חבל נועזת מהר מואב, יוטה.

בסרטון שתיעד את הרגע נראה האיש עומד בראש מצוק גבוה, לפני שהוא מזנק אל התהום כשהוא קשור למערכת חבלים. הצופים נשמעים מריעים לאיש בעת הקפיצה.

ה־Moab Rope Swing הוא אתר המוכר לחובבי אדרנלין באזור מואב שביוטה. מדובר בקפיצה ממצוק בגובה של מאות מטרים, שבמהלכה המשתתף צונח תחילה בנפילה חופשית לפני שהחבל עוצר את נפילתו ומעביר אותו לתנועת נדנדה רחבה.

המקום הפך בשנים האחרונות לאחת האטרקציות המזוהות עם ספורט האקסטרים באזור.
בריאותתיעודסרטון ויראליספורטיוטה

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