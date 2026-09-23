נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הפתיע אמש (שלישי) בנאומו בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק כשהכריז כי המונח בינה מלאכותית ייקרא מעתה בשם "סופר אינטליגנציה" (SI), בטענה שהשם הקודם גורם לטכנולוגיה להישמע מזויפת. לדבריו, מעתה כל המסמכים הרשמיים בארצות הברית ובעולם כולו צריכים לעבור שימוש במונח המדויק יותר.

ההחלטה התקבלה לאחר ששאל את עוקביו ברשת החברתית Truth Social לבחור בין מספר חלופות כמו אינטליגנציה עליונה, קיצונית וסופנית שזכתה לבסוף כמנצחת. המהלך מצטרף לשינויי שמות קודמים שביצע הנשיא על מפות ומסמכים אמריקאיים.

מומחים ומרצים לתחום הביעו ספק רב באשר לסיכויי ההצלחה של השם החדש, משום שהוא בדרך כלל שמור למערכות מתקדמות, היפותטיות ואוטונומיות לחלוטין שמסוגלות להשתפר לבדן. לדבריהם, השימוש במונח הנוכחי מגזים ומאדיר מעבר למידה את היכולות של הטכנולוגיה כיום וגונב את היוקרה של קפיצת מדרגה עתידית.

מנגד, מקורבים ובכירים בממשלו של טראמפ החלו לאמץ את הכינוי החדש בפומבי, בעוד שנציגים בינלאומיים כמו שר הבינה המלאכותית של קנדה הגיבו בסתמיות ואדישות כלפי השינוי המפתיע.

שר הבינה של קנדה גם שיגר עקיצה לעבר טראמפ ברקע היחסים המתוחים מאוד בין המדינות כשאמר: "אנחנו בדרך כלל לא אוהבים שינויי שמות", כשהוא מכוון לשינוי אגם אונטריו ל"אגם אמריקה" על ידי טראמפ.

ברקע הדברים, טראמפ דחה את האזהרות האחרונות של חוקרים ומנהלי טכנולוגיה בכירים שקראו להטיל רגולציה מחמירה מחשש לסכנות לאנושות, וכינה אותן "תרמית". הנשיא הבהיר כי ארצות הברית לא תבלום את התפתחות התחום שצפוי לעקוף את המהפכה התעשייתית, והדגיש כי ארצו מובילה כיום בפער ניכר על פני מתחרתה המרכזית סין.