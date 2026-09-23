עיתונאית באו"ם עוררה הדים כאשר פתנה אל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עם הגעתו למטה הארגון בניו יורק וקראה לעברו להיזהר במדרגות.

"תיזהר עם המדרגות, אדוני", היא אמרה לטראמפ.

האמירה הלועגת היוותה תזכורת פומבית לתקרית המדרגות הנעות שאירעה בשנה שעברה, עת האסקלטור נעצר פתאום בעודו נושא את הנשיא ורעייתו מלאניה.

התקרית המקורית מספטמבר 2025 הפכה מיד למוקד סערה פוליטית ותקשורתית לאחר שטראמפ ופמלייתו האשימו את האו"ם בחבלה מכוונת, בטענה כי מדובר בניסיון מכוון להכשיל את ראשי הממשל. מנגד, בארגון טענו כי מנגנון בטיחות הופעל בשוגג על ידי צלם מוזמן, אך הדבר לא מנע שבועות של תלונות והתנצלויות מצד הבית הלבן.

לקראת שובו של טראמפ לנאום בעצרת הכללית השנה, האו"ם לא הותיר שום דבר ליד המקרה ונקט אמצעי זהירות חריגים. דובר מטעם המזכ"ל אנטוניו גוטרש אישר כי כלל המדרגות הנעות בבניין נבדקו באופן חוזר ונשנה ויסודי ביותר כדי למנוע הישנות של המבוכה הדיפלומטית.