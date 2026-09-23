מיליוני חות'ים יצעדו לעבר ישראל? הבכיר בלבנון באיום חמור

חות'ים עם ציוד של ארה"ב ( צילום: רשתות ערביות )

חבר הפרלמנט מטעם חיזבאללה, איהאב חמאדה, השמיע הצהרה חריגה שעוררה תשומת לב. לטענתו, אנשי המורדים החות'ים מתימן נערכים לאפשרות של לחימה נגד ישראל מאדמת לבנון. עוד חשף כי בין חיזבאללה לחות'ים מתקיימים קשרים ופגישות באופן שוטף.

חמאדה אמר את הדברים בראיון לערוץ אל מנאר של חיזבאללה, הדברים פורסמו על ידי המכון לחקר התקשורת במזרח התיכון, אשר תיעד את ההתבטאות והפיץ את הקטע. לדברי חמאדה, הקשרים בין חיזבאללה לבין החות'ים אינם סוד, והוא טען כי "מתקיימות פגישות קבועות" בין הצדדים. בהמשך טען כי החות'ים מתכוננים לאפשרות להילחם בישראל מתוך שטח לבנון.

הצהרה חריגה מצד חבר הפרלמנט מטעם חיזבאללה, איהאב חמאדה, - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:36 הצהרה חריגה מצד חבר הפרלמנט מטעם חיזבאללה, איהאב חמאדה, ( צילום: רשתות חברתיות )

חמאדה התייחס גם לאפשרות של פתיחת הגבול מול ישראל, ואמר כי במקרה כזה "מיליונים יהיו בצעדה". לדבריו, הוא מתכוון להמוני בני אדם שיגיעו כדי להילחם בישראל.

הדברים מגיעים על רקע הקשרים המתועדים בין חיזבאללה לבין החות'ים, שני ארגונים הנתמכים על ידי איראן ופועלים כחלק מהציר האזורי המזוהה עם טהרן. בחודשים האחרונים פורסמו גם דיווחים על היערכות החות'ים לאפשרות של חידוש פעילות נגד ישראל במקרה של הסלמה אזורית.