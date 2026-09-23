 דלג לתוכן הראשי
ציר רשע חדש

מיליוני חות'ים יצעדו לעבר ישראל? הבכיר בלבנון באיום חמור

בזמן שהמתיחות באזור נמשכת, חבר פרלמנט מטעם חיזבאללה השמיע הצהרה חריגה על הקשר עם החות'ים ועל האפשרות של הגעתם לזירה הלבנונית (חדשות בעולם)

2
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
חות'ים עם ציוד של ארה"ב (צילום: רשתות ערביות )

חבר הפרלמנט מטעם , איהאב חמאדה, השמיע הצהרה חריגה שעוררה תשומת לב. לטענתו, אנשי המורדים החות'ים מתימן נערכים לאפשרות של לחימה נגד ישראל מאדמת . עוד חשף כי בין חיזבאללה ל מתקיימים קשרים ופגישות באופן שוטף.

חמאדה אמר את הדברים בראיון לערוץ אל מנאר של חיזבאללה, הדברים פורסמו על ידי המכון לחקר התקשורת במזרח התיכון, אשר תיעד את ההתבטאות והפיץ את הקטע.

לדברי חמאדה, הקשרים בין חיזבאללה לבין החות'ים אינם סוד, והוא טען כי "מתקיימות פגישות קבועות" בין הצדדים. בהמשך טען כי החות'ים מתכוננים לאפשרות להילחם בישראל מתוך שטח לבנון.

הצהרה חריגה מצד חבר הפרלמנט מטעם חיזבאללה, איהאב חמאדה,
הצהרה חריגה מצד חבר הפרלמנט מטעם חיזבאללה, איהאב חמאדה, (צילום: רשתות חברתיות)

חמאדה התייחס גם לאפשרות של פתיחת הגבול מול ישראל, ואמר כי במקרה כזה "מיליונים יהיו בצעדה". לדבריו, הוא מתכוון להמוני בני אדם שיגיעו כדי להילחם בישראל.

הדברים מגיעים על רקע הקשרים המתועדים בין חיזבאללה לבין החות'ים, שני ארגונים הנתמכים על ידי ופועלים כחלק מהציר האזורי המזוהה עם טהרן. בחודשים האחרונים פורסמו גם דיווחים על היערכות החות'ים לאפשרות של חידוש פעילות נגד ישראל במקרה של הסלמה אזורית.
איראןחיזבאללהלבנוןחות'יםאיהאב חמאדה
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

2 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
איך הם יגיעו ללבנון?. על שטיחים? מרבד הקסמים בסטלה של גת?
ברור. בוא נפרסם נפיחה של כל מפגר.
1
משיחחחחחח עכשיו
אני

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר