נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מארח השבוע בוושינגטון את מנהיג סין שי ג'ינפינג לפסגה מדינית רגישה, שבה צפויים המנהיגים לדון בשורת נושאים מרכזיים ובהם סחר, בינה מלאכותית ומעמדה של טייוואן.

הביקור ההיסטורי מגיע סמוך לפקיעתו בחודש נובמבר של הסכם הסחר בין שתי המעצמות, ומאפשר לצדדים לבחון את המשך היחסים הכלכליים והדיפלומטיים.

שי צפוי לנחות בבסיס חיל האוויר אנדרוז שם יתקבל באופן אישי על ידי טראמפ, ולאחר מכן יתקיים בבית הלבן טקס רשמי בהשתתפות מאות אנשי צבא ומטס הצדעה.

המפגש מהווה את ביקור הממלכתי הראשון של המנהיג הסיני בארצות הברית זה כמעט עשור, ואת פגישתם השלישית מאז החל טראמפ את תקופת כהונתו השנייה בבית הלבן.

מומחים ופרשנים ציינו כי קבלת הפנים החריגה והמפוארת שארגן הנשיא האמריקאי מעידה על הרצון לשמור על ערוצי הידברות פתוחים. דייוויד סאקס מהמועצה ליחסי חוץ התייחס לאירוע ואמר כי "מפגש עם שי ג'ינפינג בבסיס חיל האוויר אנדרוז ועד לקיומו של מטס עבור שי, זה לא דבר שניתן לאף בעל ברית של ארצות הברית, קל וחומר ליריבה כמו סין. זה די, ממש מדהים".

לצד סוגיות המסחר והגירעון המסחרי העומד על יותר מ-91 מיליארד דולר, תחום הבינה המלאכותית תופס מקום מרכזי בשיחות בין הצדדים על רקע התחרות הגלובלית בין המדינות.

בעוד שגורמים שונים קוראים להדק את הפיקוח ולבחון הסכמים לבלימת טכנולוגיות מתקדמות, טראמפ רואה בטכנולוגיה זו נדבך חיוני לכלכלה האמריקאית ולעוצמתה הלאומית.

בסוגיית טייוואן, סין ממשיכה לדרוש את עצירת עסקאות הנשק האמריקאיות לאי, בעוד וושינגטון שוקלת את צעדיה בזהירות. סטיבן אורלינס, נשיא הוועדה הלאומית ליחסי ארצות הברית-סין, סיכם את גישת הממשל ואמר כי "טראמפ קיבל החלטה שבכל מחיר, אנחנו צריכים שלא תהיה לנו מערכת יחסים עימותית עם סין. הוא מאמין שככל שהוא והנשיא שי נפגשים יותר, מערכת היחסים הזו תהיה פחות עימותית, והוא צודק".