עימות דיפלומטי חריף מתפתח באוקיינוס האטלנטי לאחר שנשיא צרפת עמנואל מקרון בחר להגיב בלגלוג ובתקיפות לדבריו ולשאיפותיו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

עם הגעתו לארכיפלג סן פייר ומיקלון, הבהיר מקרון חד-משמעית כי המקום הוא "צרפתי" וכי אין מקום לדיון בנושא, זאת לאחר שממשל טראמפ סימן את האזור במפות אמריקניות והתייחס אליו כאל שטח שבשליטתו.

המהלך מגיע על רקע ניסיונותיו של נשיא ארצות הברית להתייחס לאזור כאל אזור השפעה בלעדי. למרות שנושא זה עורר מתחים רבים, מקרון בחר שלא להעמיק בניתוח של מה שהגדיר כ"נסיגה" אפשרית מצד הממשל האמריקני, אך הדגיש בציניות כי "כל מה שפועל בכיוון של הרגעות הוא דבר טוב".

לשאלת העיתונאים, אמר מקרון ש"סן-פייר ומיקלון הן צרפתיות, ואני לא אמור להגיב לכל שטות שנאמרת".

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לביקור הצטרף גם ראש ממשלת קנדה מרק קרני, בצעד שנועד להציג חזית אחידה ולעמוד מול הלחצים שמפעיל הממשל האמריקני על מדינות האזור. נוכחים במקום ציינו כי "הביקור המשותף מהווה מענה ישיר למדיניות הדורסנית של וושינגטון, הגורמת לפגיעה ישירה באזרחים הקנדים ודורשת מהמנהיגים באירופה ובקנדה לכרתן ברית הדוקה להגנה על ריבונותן."