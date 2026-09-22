מטוסי F-35 לסעודיה: הפיצויים המטורפים שדורשת ישראל

מטוסי הקרב של ארה"ב - צילום: סנטקום צבא ארה"ב מטוסי הקרב של ארה"ב | צילום: צילום: סנטקום צבא ארה"ב 10 10 0:00 / 0:34

וושינגטון העבירה הודעה רשמית ומאיימת למשרד ראש הממשלה על כוונה להוציא לפועל אחת מעסקאות הנשק הגדולות בהיסטוריה – מכירת כ-48 מטוסי חמקן מתקדמים מסוג F-35 לסעודיה תמורת סכום אסטרונומי של כ-25 מיליארד דולר. על פי דיווחים ראשונים שנחשפו באתרים "וואלה" ו"ג'רוזלם פוסט", בירושלים לא מתכוונים לעבור בשתיקה על המהלך שישנה את מאזן הכוחות האזורי, וגיבשו רשימת דרישות פיצוי נוקבות שיכריחו את הפנטגון ליישר קו.

העסקה, הדורשת כעת את אישור הקונגרס האמריקאי במסגרת חלון זמנים של כ-30 יום, שוברת את כל הכלים המדיניים. המסירה האפשרית לסעודים רחוקה לפחות כחמש שנים, אך ישראל מציבה כבר עכשיו שולחן דרישות ביטחוניות חסר תקדים שעד כה נדחה על ידי וושינגטון על הסף.

מטוסי החמקן F-35 ( צילום: סמלת סגל קיילי דובואה, חיל האויר ארה"ב )