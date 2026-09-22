מטוסי F-35 לסעודיה: הפיצויים המטורפים שדורשת ישראל

וושינגטון העבירה הודעה רשמית ומאיימת למשרד ראש הממשלה על כוונה להוציא לפועל אחת מעסקאות הנשק הגדולות בהיסטוריה – מכירת כ-48 מטוסי חמקן מתקדמים מסוג F-35 לסעודיה תמורת סכום אסטרונומי של כ-25 מיליארד דולר. על פי דיווחים ראשונים שנחשפו באתרים "וואלה" ו"ג'רוזלם פוסט", בירושלים לא מתכוונים לעבור בשתיקה על המהלך שישנה את מאזן הכוחות האזורי, וגיבשו רשימת דרישות פיצוי נוקבות שיכריחו את הפנטגון ליישר קו.
העסקה, הדורשת כעת את אישור הקונגרס האמריקאי במסגרת חלון זמנים של כ-30 יום, שוברת את כל הכלים המדיניים. המסירה האפשרית לסעודים רחוקה לפחות כחמש שנים, אך ישראל מציבה כבר עכשיו שולחן דרישות ביטחוניות חסר תקדים שעד כה נדחה על ידי וושינגטון על הסף.
מערכת הביטחון דורשת חסימת פערים דרך אספקת חימושים מתקדמים מסוג "מפצחי בונקרים" לחדירת מבנים תת-קרקעיים מבוצרים, שותפות מלאה בפיתוח וייצור עתידי של מיירטי "חץ 4" ו"חץ 5" בהשתתפות אמריקאית ישירה, ושילוב מואץ בפרויקטים סודיים בתחומי החלל והלוויינות.
בנוסף לכך, דורשת ישראל גישה למערכות תקיפה אוטונומיות מבוססות בינה מלאכותית וניהול להקות כטב"מים, לצד שיתוף פעולה מחקרי בטכנולוגיות צבאיות רגישות. בזמן שממשל ארצות הברית מנסה להרגיע ולטעון כי המהלך "לא ישנה את מאזן הכוחות", בכירי מערכת הביטחון מבהירים כי היתרון המבצעי האמיתי של ישראל נשען בראש ובראשונה על האיכות האנושית, אך גיבוי טכנולוגי נרחב הוא תנאי בל יעבור לכל בלימה של המהלך המסוכן.
העסקה המתוכננת מצטרפת למגמה אזורית מדאיגה. בשנים האחרונות התעמקו הקשרים הצבאיים בין מצרים לסין, כאשר קהיר רכשה מטוסי קרב סיניים מתקדמים ואף קיימה תרגילים משותפים עם חיל האוויר הסיני. על פי דיווחים זרים, ישראל פועלת מאחורי הקלעים לשכנע את הבית הלבן לאשר מכירת מטוסי F-15 למצרים, במטרה למנוע נוכחות צבאית סינית קבועה בגבול המערבי.
המהלך הסעודי מתרחש על רקע מתיחות אזורית מתמשכת. החות'ים בתימן, הנתמכים על ידי איראן, ביצעו לאחרונה תקיפות נרחבות בבירת סעודיה ריאד, ואף הצליחו להפיל מטוס קרב סעודי מדגם F-15 באמצעות טיל קרקע-אוויר. הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ ביטל ברגע האחרון תקיפה צבאית מתוכננת נגד החות'ים, כאשר מטוסי הקרב האמריקאיים כבר עמדו חמושים על המסלולים.
גרמניה, שהצטרפה לאחרונה למועדון מפעילי ה-F-35 עם הזמנת 35 מטוסים, מדגימה את המשיכה הגוברת למטוס החמקן המתקדם. ה-F-35A הראשון שיועד ללופטוואפה המריא לראשונה מעל טקסס, במסגרת תהליך ההתעצמות של חיל האוויר הגרמני.
העסקה הסעודית צפויה להידון בקונגרס האמריקאי בשבועות הקרובים, כאשר ישראל ממשיכה להפעיל לחץ כבד על הממשל בוושינגטון. השאלה המרכזית היא האם הפנטגון יסכים לדרישות הישראליות החריגות, או שהעסקה תתקדם ללא פיצוי משמעותי למערכת הביטחון בירושלים.
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