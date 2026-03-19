דרמה בבסיסי חיל האוויר הצרפתי במזרח התיכון: מלאי טילי האוויר-אוויר המתקדמים הולך ואוזל בעקבות קצב יירוטים חסר תקדים של כטמ"מים איראניים. בפריז הכריזו על מצב חירום תעשייתי מחשש לקריסת המערך ההגנתי באיחוד האמירויות (תקיפה והגנה)
דרמה אסטרטגית בברלין ובלונדון: המעצמות האירופיות הכריזו על האצת פרויקט הדגל לפיתוח משפחת טילים מתקדמת שנועדה לנטרל את מערכות ההגנה הצפופות בעולם. המטרה: עצמאות ביטחונית מוחלטת והרתעה חסרת תקדים מול איומים מרוחקים (בעולם)
שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר היום בבסיס חיל האוויר בתל נוף, ושלח מסר של עוצמה והכרעה היישר מטייסת ה-F-15. בשיא דבריו, התייחס כ"ץ לאפשרות של קריסת שלטון האייתוללות: "אם המשטר הזה ייפול - זה יהיה הישג של 150%" (צבא וביטחון)
קנברה שולחת מטוסי ביון מתקדמים וצרפת מניעה את נושאת המטוסים "שארל דה גול" | המטרה: בלימת האיום האיראני על נתיבי הנפט והגנה על 115 אלף אזרחים אוסטרלים | מקרון במסר חריף: "פגיעה באזור היא פגיעה באירופה" (בעולם)
שישה מטוסי קרב טורקיים נפרסו בבסיס ארכאן שבצפון קפריסין, על רקע איומי הסלמה מצד איראן | בעוד יוון וצרפת שולחות פריגטות ונושאות מטוסים להגן על האי, אנקרה מבהירה: "אנחנו כאן כדי להבטיח את הביטחון" | האם האי הקטן בדרך להפוך לשדה קרב? (תקיפה והגנה)
בית משפט בגרמניה גזר שש וחצי שנות מאסר על פעיל חיזבאללה שרכש רכיבים לתוכנית הכטב"מים של הארגון במיליוני אירו. בין הפשעים: אספקת הציוד ששימש למתקפת הכטב"ם על בית האבות בהרצליה ביום כיפור. כך פעל מערך הרכש החשאי של נסראללה מתוך היבשת (בעולם)
חשיפה ממבצע "זעם אפי": בזמן שהטילים נפלו בטהרן, כוחות ארה"ב השמידו את מרכז העצבים של הלוויינים האיראניים | כך איבדו משמרות המהפכה את היכולת "לראות" ולכוון טילים במדויק. כל הפרטים על השמדת "פיקוד החלל" החשאי (תקיפה והגנה)
טבילת אש עולמית לנשק הישראלי: מערכות ה"ברק" וה"ספיידר" רשמו הצלחה של מעל 90% ביירוט מתקפת הענק האיראנית על איחוד האמירויות, אזרבייג'אן וקפריסין. הטכנולוגיה של רפאל והתעשייה האווירית הוכיחה שהיא המגן המרכזי בשימוש בעלות הברית (תקיפה והגנה)
הישג לסיאול: מערכת ה-Cheongung-2 רשמה 94% הצלחה ביירוט מאות טילים וכטב"מים איראניים במפרץ. המיירט הקוריאני, ששוקל 400 ק"ג בלבד וטס ב-5 מאך, הוכיח שהשקעת הענק של איחוד האמירויות השתלמה בבלימת המתקפה האווירית הגדולה בהיסטוריה (תקיפה והגנה)
המלחמה נגד ציר הרשע עולה שלב: ישראל וארה"ב השיגו שליטה אווירית מלאה בשמי איראן לאחר השמדת 150 מערכות הגנה. ביממה האחרונה חוסלו בכירי איראן בלבנון, הופלו 16 מטוסי קרב של המשטר, והכוחות נערכים לכתישה סופית של מוקדי השלטון בטהרן (תקיפה והגנה)
גורמי ביטחון בכירים מעריכים: בתוך שעות בודדות תושג עליונות אווירית מלאה מעל איראן • "כתישה שיטתית" של אלפי יעדים צבאיים שטרם הותקפו • חיסול הצי האיראני יושלם בימים הקרובים | התוכנית המלאה (תקיפה והגנה)
מפציצי B-2 חמקנים חדרו את מערכות ההגנה האיראניות ופתחו את הדרך למפציצי B-1B שהשמידו מתקני טילים בליסטיים • גנרל קיין: 'היכולת להכות מבסיסי הבית משנה את כללי המשחק' | המבצע שהוכיח את עוצמת חיל האוויר האמריקאי (מלחמה עם איראן)
טהראן הרחיבה את מעגל התקיפות למדינות המפרץ בשיגורי כטב"מים לבתי זיקוק בסעודיה ומתקני גז בקטאר • קטאר ביצעה תקיפת נגד באיראן • ארה"ב פינתה אזרחים מ-14 מדינות | מדינות המפרץ שוקלות מתקפה משותפת (מלחמה עם איראן)