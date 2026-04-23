200 מיליון דולר: החימוש הכירורגי שהכריע את שאגת הארי

עוצמה וטכנולוגיה צבאית ישראלית - צילום: חשבון רשמי, משרד הביטחון עוצמה וטכנולוגיה צבאית ישראלית | צילום: צילום: חשבון רשמי, משרד הביטחון 10 10 0:00 / 1:39 עוצמה וטכנולוגיה צבאית ישראלית ( צילום: חשבון רשמי, משרד הביטחון )

בעוד מטוסי חיל האוויר ממשיכים לבצע גיחות תקיפה מורכבות מעל מטרות איכות, הודיעה אלביט מערכות השבוע על זכייה בחוזים משמעותיים בהיקף כולל של כ-200 מיליון דולר. מדובר בהזמנות רב שנתיות מטעם משרד הביטחון לאספקת חימושים אוויריים מתקדמים, המהווים את חוד החנית של היכולת הכירורגית של חיל האוויר.

העסקה, שפורסמה בבורסה בתל אביב ובנאסד"ק, משקפת את המשך ההשקעה המאסיבה של מערכת הביטחון בטכנולוגיות דיוק מתקדמות. הסכום המרשים מבטיח רציפות אספקה של חימוש מדויק, המאפשר לחיל האוויר לשמור על קצב תקיפה גבוה לאורך זמן מבלי להתפשר על דיוק הפגיעה.

נשק טכנולוגי מתקדם ( צילום: אלביט | אתר רשמי )

זכייה תוך כדי לחימה תיעוד מטורף: כך נראה פיצוץ של 700 מוקשים סמוך לגבול הסורי משה בשן | 17:08 פרט משמעותי בהודעה הרשמית של אלביט תפס את תשומת הלב: הזכייה התרחשה במהלך מבצע "שאגת הארי". העובדה שחוזים בסדר גודל כזה נסגרים תוך כדי לחימה פעילה מעידה על הצלחת המערכות בשדה הקרב בזמן אמת. משרד הביטחון ראה את היכולות המבצעיות של החימושים בפעולה, והחליט להגדיל את ההשקעה כדי להבטיח את המשך העליונות האווירית. כידוע, חימושים אוויריים מתקדמים מבית אלביט כוללים יכולות הנחיה מבוססות לייזר ו-GPS מהדור האחרון, המאפשרות פגיעה בסטייה של סנטימטרים בודדים. מערכות אלו מסוגלות לתמרן באוויר כדי לעקוף מכשולים ולהגיע למטרה בזווית האופטימלית, מה שמהווה הבדל מהותי בין תקיפה כירורגית לפגיעה רחבת היקף.

כטב"ם, אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

מכליס: "שותפות אסטרטגית"

נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות, בצלאל "בוצי" מכליס, הגדיר את סדרת החוזים כהשתקפות של מעמד החברה כמובילה טכנולוגית עולמית. לדבריו, אלביט גאה להיות השותפה האסטרטגית של מערכת הביטחון במחויבות להמשך פיתוח פתרונות מדויקים. מכליס מבין כי העליונות האווירית תלויה בחדשנות מתמדת – היכולת לייצר פתרונות שהאויב עוד לא למד להתמודד איתם.

הייצור יתבצע במפעלי אלביט הפרוסים ברחבי הארץ, המעסיקים אלפי עובדים. מדובר בצעד שמחזק לא רק את הביטחון הלאומי אלא גם את התעשייה הביטחונית המקומית. על פי הנמסר, העסקה מהווה המשך לשורה של הסכמים שנחתמו בחודשים האחרונים עם אלביט, המחזקים את מעמדה כספקית מרכזית של צה"ל.

עצמאות חימושית

העסקה מגיעה בעיתוי משמעותי במיוחד, כאשר שר הביטחון ישראל כ"ץ מדגיש את החשיבות של עצמאות אמיתית המתבטאת ביכולת לייצר ולהגן בכוחות עצמנו. העסקאות מובלות על ידי יחידת סגן ראש מנה"ר לרכש אוויר וים, ומטרתן להבטיח לצה"ל את האמצעים לפעול בעוצמה ובמהירות ללא תלות בגורמים חיצוניים.

במזרח התיכון של 2026, שמיים פתוחים אינם מובנים מאליהם. סוללות נ"מ מתקדמות וטכנולוגיות שיבוש GPS מציבות אתגר תמידי עבור טייסי חיל האוויר. החימושים החדשים של אלביט מתוכננים לעבוד בסביבה "רוויה", כזו שבה האויב מנסה לעוור את הטייס ולשבש את הקשר. היכולת להמשיך לפגוע בדיוק כירורגי גם תחת תנאי שיבוש קיצוניים היא זו שמעניקה למדינת ישראל את השקט האסטרטגי הדרוש לה.

מערכת כיפת ברזל בפעולה ( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )

מניה ביטחונית מרקיעה שחקים

עבור המשקיעים, אלביט (ESLT) ממשיכה להוות אי של יציבות בתיק ההשקעות. החוזים החדשים מחזקים את צבר ההזמנות של החברה ומבטיחים עבודה לשנים קדימה. השילוב בין הצלחה מבצעית מוכחת בצה"ל לבין פוטנציאל ייצוא אדיר למדינות נאט"ו ואירופה הופך את אלביט למנוע צמיחה משמעותי של המשק הישראלי, גם בתקופות של אי-יציבות כלכלית גלובלית.

יצוין כי אלביט פועלת במקביל גם בזירה הבינלאומית. לאחרונה דווח על תוכניות לייצור משותף של כטב"מים תוקפים עם סרביה, כאשר נשיא המדינה אלכסנדר ווצ'יץ' הצהיר כי "נעשה זאת יחד, ויהיו לנו הכטב"מים הטובים ביותר בחלק הזה של העולם". בנוסף, מערכת ההגנה האווירית "ברק MX" של התעשייה האווירית לישראל נפרסה לאחרונה בסלובקיה בעסקה של 560 מיליון אירו, המהווה הישג נוסף לתעשייה הביטחונית הישראלית.

אילוסטרציה יירוט ( צילום: דוד כהן, פלאש 90 )

טכנולוגיה בשירות המוסר

אחד היתרונות האסטרטגיים הגדולים של החימוש המדויק הוא היכולת לצמצם משמעותית נזק אגבי. במלחמה מודרנית, לגיטימציה בינלאומית היא נכס חשוב לא פחות מהטיל עצמו. היכולת להשמיד משגר טילים בלב שכונת מגורים צפופה מבלי לפגוע בבתים הסמוכים היא הישג טכנולוגי ומוסרי כאחד, המאפשר לצה"ל להמשיך במשימה עד להשלמתה.

הקשר בין אלביט מערכות למשרד הביטחון הוא הרבה יותר מיחסי לקוח-ספק; מדובר בשותפות גורל של ממש. פיתוח חימושים חדשים דורש היזון חוזר מהשטח, מהטייסים שמשחררים את החימוש בקרב. אלביט יודעת לתרגם את הצרכים המבצעיים המורכבים של חיל האוויר לפתרונות הנדסיים בלוחות זמנים קצרים במיוחד, כפי שהוכח שוב במערכה האחרונה. עדכונים נוספים בהמשך.