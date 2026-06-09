דרמה מורטת עצבים התחוללה היום (שלישי) בכביש 70 בצפון הארץ, כאשר מרדף משטרתי סוער אחר רכב גנוב הסתיים בירי לעבר גלגלי המכונית, ניגוח ניידות ומעצרם של שני חשודים באיומי אקדח.

האירוע, ששילב כוחות מיוחדים של משמר הגבול ושוטרי אגף התנועה, תועד ממצלמת הגוף של הלוחמים, ומציג את הרגעים המתוחים שבהם נאלצו הכוחות לפעול בנחישות מול סכנת חיים ממשית, עד להשתלטות המלאה על החשודים. הסרטון מופיע בתחילת כתבה זו לצפייה.

האירוע החל שעות ספורות קודם לכן, כאשר התקבל דיווח במשטרת ישראל על רכב פרטי שנגנב בשעות הבוקר המוקדמות מהעיר קריית ים. מערכות האכיפה והאיכון זיהו את הרכב כשהוא נע בכביש 70, באזור העיר טמרה שבגליל המערבי.

עם קבלת הדיווח וזיהוי המיקום המדויק, הוזנקו למקום לוחמי יחידת התקיפה הכפרית של מג״ב צפון, יחד עם שוטרי משטרת התנועה הארצית (ימת״א אשר) של אגף התנועה, אשר פרסו חסימות ופתחו במרדף ממוקד אחר הרכב הנמלט.

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במהלך המרדף, ניסו השוטרים ולוחמי מג"ב לקרוא לנהג לעצור בצד הדרך מספר פעמים, אך הנהג התעלם לחלוטין מהקריאות והמשיך בנסיעה פרועה תוך סיכון עוברי הדרך. בשלב מסוים, לוחמי מג"ב הצליחו לחסום את נתיב נסיעתו, אך החשוד בחר שלא להיכנע; הוא הגביר את מהירות הנסיעה, ניסה לדרוס את הלוחמים שעמדו על הכביש ואף ניגח בעוצמה את אחת מניידות המשטרה בניסיון לפרוץ את החסימה ולהמשיך במנוסתו.

בגלל הסכנה המיידית והמוחשית שנשקפה לחייהם של אנשי כוחות הביטחון בשטח, שלפו הלוחמים את נשקם וביצעו ירי מדויק לעבר גלגלי הרכב הגנוב, דבר שהוביל לעצירתו הכפויה זמן קצר לאחר מכן בשולי הדרך.

בתיעוד הדרמטי ממצלמת הגוף של מפקד היחידה, ניתן לראות את השניות המכריעות של המעצר. הניידות נראות כשהן דולקות אחר הרכב החשוד בכביש צר, כאשר ברקע נשמעות סירנות עולות ויורדות. מיד עם עצירת הרכב בשול, הלוחמים פורצים החוצה מהניידת בנחישות ורצים לעבר המכונית הגנובה.

מפקד היחידה נראה כשהוא שולף את אקדחו, מכוון אותו לעבר שמשת הרכב וצורח לעבר החשודים "עצור! עצור! פתח את הדלת!". הלוחמים מנפצים את חלון הרכב, פותחים את הדלתות בכוח, ובאיומי אקדח מטווח אפס שולפים את החשודים החוצה אל הקרקע תוך שהם משתלטים עליהם ומכבדים אותם באזיקים.

לאחר ההשתלטות המלאה והערכת המצב בשטח, התברר כי שני הנוסעים ברכב, גברים בשנות ה-40 לחייהם, הם תושבי אור יהודה וקריית ים. החשודים נתפסו כשהם מוכנים היטב לביצוע העבירה, כשהם עוטים מסכות על פניהם במטרה להסוות את זהותם ולובשים כפפות על ידיהם כדי למנוע השארת טביעות אצבע. השניים נעצרו במקום על ידי מפקד יחידת התקיפה הכפרית, לוחמיו ושוטרי אגף התנועה, והועברו מיד להמשך חקירה ממוקדת במשטרת מחוז חוף, שם יוחלט על המשך מעצרם והגשת כתב אישום בהתאם לממצאים.