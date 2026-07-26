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בפארק הציבורי באשדוד: החל לרדוף עם חפץ חד אחרי בחור - וחטף לו את התיק

תושב אשדוד בן 38 נעצר, והוגש נגדו כתב אישום חמור, לאחר שרדף בפארק ציבורי בעיר אחר קטין כשהוא אוחז בחפץ חד ושדד את תיקו המכיל כסף | בעת מעצרו סירב להישמע להוראות, איים על חוקר משטרה, ובחיפוש ברשותו נתפסו עשרות שקיות מסוכנות מחולקות ומוכנות להפצה (בארץ)

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אירוע חמור התרחש בשבוע שעבר בלב פארק ציבורי בעיר אשדוד, כאשר תושב העיר בן 38 תקף ושדד קטין ששהה בפארק בנחת יחד עם חבריו. על פי ממצאי החקירה, שנוהלה בתחנת אשדוד, ועל פי כתב האישום שהוגש בעקבות האירוע, הנאשם התקרב אל קבוצת הנערים, התביית על אחד מהם, נער קטן בן פחות מ-18, והחל לרדוף אחריו כשהוא אוחז בחפץ חד ומטיל עליו אימה גדולה.

בהמשך המרדף, הצליח החשוד ליטול ולחטוף את תיקו האישי של הקטין, שהכיל בין היתר סכום כסף מזומן, ונמלט במהירות מהמקום.

אירועי אלימות ושוד במרחב הציבורי, בפרט כשהם מופנים כלפי קטינים וחסרי ישע, נחשבים לעבירות חמורות במיוחד הזוכות לעדיפות חקירתית מצד כוחות האכיפה, מחשש לפגיעה קשה בביטחון האישי של התושבים והמבקרים במקום.

עם קבלת הדיווח הבהול במוקד המשטרה על דבר האירוע, פתחו חוקרי תחנת אשדוד בפעולות חקירה מהירות, מיומנות ומאומצות במיוחד. השוטרים והבלשים הגיעו במהירות לזירת האירוע בפארק, החלו באיסוף קפדני של ראיות פורנזיות ונסיבתיות, גבו עדויות מפורטות ממעורבים ומעדי ראייה שהיו במקום, וביצעו שורת מגוון פעולות חקירה מודיעיניות וטכנולוגיות. המאמץ המרוכז והמהיר של החוקרים נשא פרי בתוך זמן קצר, והוביל לאיתור זהותו של החשוד ולמעצרו.

אולם, הדרמה לא הסתיימה בעצם האיתור וההגעה אל החשוד; בעת שהשוטרים הגיעו לבצע את המעצר, גילה החשוד התנגדות עזה, סירב להישמע להוראותיהם הישירות של השוטרים בשטח ואף הטיח איומים קשים וישירים כלפי אחד מחוקרי המשטרה שניהלו את הליך מעצרו.

אם לא די בכך, במהלך החיפוש שנערך על גופו וברשותו של החשוד, הופתעו הבלשים לגלות חומר החשוד כסם מסוכן מסוג קנאביס, כשהוא מחולק ומאורז בעשרות שקיות קטנות המעוצבות במיתוג ססגוני. כמות הסם ואופן חלוקתו לשקיות בודדות הבהירו כי מדובר בהחזקת סמים שלא לצריכה עצמית, אלא בכמות המעידה באופן מובהק על כוונה לסחר ולספציפיקציית הפצה.

(צילום: דוברות המשטרה)

עם סיום מהיר של החקירה וגיבוש תשתית ראייתית מוצקה ואיתנה, הגישה שלוחת תביעות לכיש כתב אישום חמור לבית משפט השלום באשקלון. כתב האישום מייחס לנאשם שורת עבירות חמורות, בהן עבירות של גניבה ושוד, החזקת סמים מסוכנים שלא לצריכה עצמית, הפרעה לשוטר במילוי תפקידו ואיומים על איש חוק.

מפקד תחנת אשדוד, סגן ניצב רונן עמרם, התייחס לאירוע והדגיש כי שוטרי וחוקרי התחנה פעלו במהירות, בנחישות ובמקצועיות מרגע קבלת הדיווח ועד למעצר החשוד וגיבוש התשתית הראייתית. מפקד התחנה הבהיר כי המשטרה רואה בחומרה רבה כל גילוי של אלימות או איום המופנה כלפי קטינים, ותמשיך לפעול בנחישות, באפס סובלנות ובכל הכלים העומדים לרשותה למיצוי מלא של הדין עם המעורבים, למען שמירה על ביטחונם ושלומם של תושבי העיר.

אשדודשודסמיםמשטרת ישראל

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