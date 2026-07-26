אירוע חמור התרחש בשבוע שעבר בלב פארק ציבורי בעיר אשדוד, כאשר תושב העיר בן 38 תקף ושדד קטין ששהה בפארק בנחת יחד עם חבריו. על פי ממצאי החקירה, שנוהלה בתחנת אשדוד, ועל פי כתב האישום שהוגש בעקבות האירוע, הנאשם התקרב אל קבוצת הנערים, התביית על אחד מהם, נער קטן בן פחות מ-18, והחל לרדוף אחריו כשהוא אוחז בחפץ חד ומטיל עליו אימה גדולה.

בהמשך המרדף, הצליח החשוד ליטול ולחטוף את תיקו האישי של הקטין, שהכיל בין היתר סכום כסף מזומן, ונמלט במהירות מהמקום.

אירועי אלימות ושוד במרחב הציבורי, בפרט כשהם מופנים כלפי קטינים וחסרי ישע, נחשבים לעבירות חמורות במיוחד הזוכות לעדיפות חקירתית מצד כוחות האכיפה, מחשש לפגיעה קשה בביטחון האישי של התושבים והמבקרים במקום.

עם קבלת הדיווח הבהול במוקד המשטרה על דבר האירוע, פתחו חוקרי תחנת אשדוד בפעולות חקירה מהירות, מיומנות ומאומצות במיוחד. השוטרים והבלשים הגיעו במהירות לזירת האירוע בפארק, החלו באיסוף קפדני של ראיות פורנזיות ונסיבתיות, גבו עדויות מפורטות ממעורבים ומעדי ראייה שהיו במקום, וביצעו שורת מגוון פעולות חקירה מודיעיניות וטכנולוגיות. המאמץ המרוכז והמהיר של החוקרים נשא פרי בתוך זמן קצר, והוביל לאיתור זהותו של החשוד ולמעצרו.

אולם, הדרמה לא הסתיימה בעצם האיתור וההגעה אל החשוד; בעת שהשוטרים הגיעו לבצע את המעצר, גילה החשוד התנגדות עזה, סירב להישמע להוראותיהם הישירות של השוטרים בשטח ואף הטיח איומים קשים וישירים כלפי אחד מחוקרי המשטרה שניהלו את הליך מעצרו.

אם לא די בכך, במהלך החיפוש שנערך על גופו וברשותו של החשוד, הופתעו הבלשים לגלות חומר החשוד כסם מסוכן מסוג קנאביס, כשהוא מחולק ומאורז בעשרות שקיות קטנות המעוצבות במיתוג ססגוני. כמות הסם ואופן חלוקתו לשקיות בודדות הבהירו כי מדובר בהחזקת סמים שלא לצריכה עצמית, אלא בכמות המעידה באופן מובהק על כוונה לסחר ולספציפיקציית הפצה.