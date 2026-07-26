סיוט בין הזמנים: בעל הדירה ביטל וישלם בגדול

דירת נופש בסביון | המחשה ( צילום: יהודה ג. כיכר השבת )

חופשת החג החלומית שהתחילה בהתרגשות רבה הפכה ברגע אחד למאבק משפטי עיקש ולחשיפת תרגיל מתוחכם שעורר סערה. מה שהיה אמור להיות שלושה ימי מנוחה משפחתיים בסוכות הסתיים בפסיקה נוקבת בבית המשפט, שהבהירה בצורה חד-משמעית: התחכמויות של בעלי נכסים יעלו ביוקר.

הסיפור החל כאשר המשפחה סגרה עסקת שכירות לדירת נופש בטבריה תמורת אלפי שקלים והעבירה פיקדון כנדרש. אולם, ביום ההגעה עצמו, דרש בעל הדירה לקבל צילום תעודת זהות של בני המשפחה "לצורך חתימה על החוזה". מרגע שנשלחו התעודות, העניינים קיבלו מפנה חד וחשוד. זמן קצר לאחר מכן, הודיע בעל הנכס כי אירעה בדירה "בעיית צנרת חמורה והצפה", ולכן בלתי אפשרי להיכנס אליה. בני המשפחה, שזיהו את סמיכות הזמנים המטרידה בין חשיפת פרטיהם לבין הביטול הפתאומי, חשדו מיד כי מדובר בהפליה אסורה והגישו תביעה ענקית על סך 350 אלף שקל בטענה לגזענות בוטה.

דירת נופש | המחשה בלבד ( צילום: יהודה ג. כיכר השבת )

המהפך בבית המשפט והאמת שנחשפה

על פי פרסום מתוך מסמכי פסק הדין שהגיעו לידי המערכת, השופט אליעד וינשל מבית משפט השלום בירושלים קבע כי תזמון הביטול אכן מעורר חשד כבד ומעביר את נטל ההוכחה אל כתפי בעל הדירה.

לאחר שמיעת עדויות ממושכות, בית המשפט קיבל את גרסתו של בעל הנכס בנוגע לכך שהביטול לא נבע ממניעים גזעניים, ובכך דחה את טענת האפליה. עם זאת, השופט לא חסך את שבטו וקבע כי בעדותו התגלו סתירות מהותיות. התברר כי הוא ידע על תקלת הצנרת כבר ערב קודם לכן, ובכל זאת בחר לדרוש מהאורחים תעודות זהות בבוקר החג כאילו הכול מתנהל כשורה.

בפסק הדין הודגש כי התנהלות זו, שנועדה "להוליך את התובעים בכחש" ולהסתיר את המציאות עד הרגע האחרון, מהווה התנהגות מובהקת של חוסר תום לב קיצוני. כידוע, בתי המשפט מחמירים בשנים האחרונות עם מי שמנסה לעקוף את החוק בדרכים עקיפות.

פסק הדין הסופי: הסתרת האמת עולה ביוקר

למרות שדחה את רכיב האפליה, השופט הורה לבעל הדירה לשלם למשפחה סכום כולל של 15 אלף שקל בגין פיצויים, הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין. פסק הדין מהווה תמרור אזהרה לבעלי דירות נופש: חוסר יושרה והסתרת מידע מהאורחים ברגע האחרון לא יעברו בשקט בבית המשפט.

המקרה מצטרף לשורה של פסקי דין אחרונים שבהם בתי המשפט מטילים סנקציות כבדות על מי שפועל בחוסר תום לב. רק לאחרונה נקבע כי גם שופטים עצמם חייבים לפעול בשקיפות מלאה ולא להסתיר מידע מהציבור.

יצוין כי בעקבות הפסיקה, גורמים בענף האירוח קוראים לבעלי דירות נופש לנהוג ביושר מלא מול האורחים ולהודיע על כל בעיה ברגע שהיא מתגלה, ולא להמתין עד הרגע האחרון. כפי שנקבע בפסק הדין, "תום הלב הוא יסוד יסודות בכל עסקה, ומי שבוחר להפר אותו – ישלם את המחיר".