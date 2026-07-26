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מפקד תחנת אשקלון חושף: חקירת הילד שהפילה את כל תיאוריות הקונספירציה

מפקד תחנת אשקלון חושף את מורכבות החקירה המוצפנת שליוותה את החיפושים • אמו של יובל אישרה חקירת ילדים מיידית כדי להזים שמועות | הפעוט תיאר בתמימות: 'ראיתי מסוקים ופצצות תאורה' (בארץ)

3תגובות
יובל כוגן (צילום: דוברות המשטרה)

דרמת ההיעלמות שהסעירה את המדינה כולה סביב היעדרותו של הילד יובל קוגן בן ה-4 באזור חוף חופית, ממשיכה לספק פרטים מרתקים על הפעילות הקדחתנית שהתנהלה הרחק מעיני הציבור. היום מתברר כי במקביל למאמצי האיתור הפיזיים שנערכו בשטח בהשתתפות אלפי מתנדבים, הפעילה מערך חקירתי ומודיעיני מקיף כדי לבחון את כל כיווני החקירה האפשריים.

בראיון בתוכנית 'בחצי היום' ב'כאן חדשות' רשת ב', שיתף מפקד תחנת אשקלון, סגן-ניצב אלדד אלישיב, במורכבות החקירה שליוותה את החיפושים. אלישיב התייחס לזהירות הנדרשת מצד גורמי האכיפה והבהיר: "כאנשי משטרה אנחנו חייבים להיות חשדנים. בדקנו את כל התרחישים - מאירוע פח'ע, דרך חטיפה ועד למעורבות של ההורים. זה לא נעים להציג חשדות כאלה להורים בשעתם הקשה, אבל זו חובתנו המקצועית".

במקביל לפעולות החקירה בשטח, החלו לשוטט ברשתות החברתיות תיאוריות קונספירציה ושמועות שונות, לפיהן הילד הוחזק בידי גורם כלשהו והוחזר לזירה בשלב מאוחר יותר. כדי להזים את חרושת השמועות הללו באופן מוחלט ולבסס תמונה עובדתית נקייה, העניקה אמו של יובל – רופאה במקצועה – אישור מיידי לבצע לבנה 'חקירת ילדים' קצרה ורגישה מיד לאחר שחולץ.

תוצאות חקירת הילד שפכו אור מוחלט על שאירע והביאו לקריסת תיאוריות הקונספירציה. סנ"צ אלישיב שיתף ב'כאן חדשות' את התיאור התמים של הפעוט: "ניתן לבטל את כל הקונספירציות. הוא סיפר על החוויות שלו בלילה - הוא ראה את המסוקים ופצצות התאורה, שמע את הג'יפים מסביבו, אבל בתמימותו של ילד בן 4 הוא בכלל לא הבין שמחפשים אותו". הממצאים הללו אישרו מעל לכל ספק כי הפעוט שהה בגפו לאורך כל היממה שבה נרשמה הדרמה.

כזכור, קוגן אותר ביום שישי אחר הצהריים באזור ניצנים, במרחק של יותר מארבעה קילומטרים מנקודת ההיעלמות הראשונית בחוף. מי שמצא אותו היה נועם שימחי, אחד מאלפי המתנדבים שהגיעו לסייע. מפקד המחוז, ניצב חיים בובליל, העריך כי הילד ניסה לשוב לביתו ברגל, נרדם בלילה בשטח הפתוח, ובמהלך יום שישי תפס מחסה מוצל מאימת החום הכבד – עד שיצא לעבר המתנדבים כששמע את קולות הסוסים של היחידה המסתערת.

(צילום: מתוך הרשתות החברתיות)

את ההתרגשות הכבירה שליוותה את רגע הבשורה על מציאתו כשהוא בריא ושלם, תיאר סנ"צ אלישיב ב'כאן חדשות' במילים נרגשות: "ילד בן 4, בחום כבד, בשטח סבוך עם חיות בר, בלי מים ובלי אוכל - להצליח לשרוד וללכת מרחק כזה זה פשוט לא יאומן. כשקיבלנו את הדיווח שהוא נמצא בריא ושלם, הייתה התרגשות שקשה לתאר. אנחנו לא רובוטים, אנחנו בני אדם, וכל שוטר כאן הרגיש כאילו זה הילד הפרטי שלו".

הדרמה, שהחלה ביום חמישי בשעה 13:00 כאשר הילד נעלם באזור הדיונות שבין המצוק הגבוה לרצועת החוף, הסתיימה בנס גלוי לאחר כמעט 24 שעות של חיפושים קדחתניים. אלפי מתנדבים, כוחות משטרה, זק"א ומד"א פעלו ללא הפסקה בשלוש זירות - בים, באוויר ועל פני הקרקע, עד לרגע המופלא בו אותר הפעוט בריא ושלם.

משטרהחיפושיםילדהיעלמותיובל כוגן
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0 תגובות

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3
מי כעמך ישראל
מאוד מרגש
2
הרגה אותי התמונה של הסוס, כאילו אתה קורא את הכתבה ומצפה לילד.. למוצא.. לאמא... ומקבל סוס...
חחחחחחח
1
עדיין יש חוסר אמון ועוד יותר כשהמשטרה מנסה להזים את השמועות מתוך תואנה כאילו שהילד מספר גרסה אחרת. מספיק לעבוד עלינו בבקשה. שמחים שיובל נמצא בריא ושלם. עכשיו במקום להתעסק בשמועות, תתעסקו בכתות ובסכנות שאורבות פה לילדים קטנים ולכל אזרח באשר הוא.
קרן כץ

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